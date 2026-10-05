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"Muko moja pređi na drugoga": Ceca se požalila sa čime se bori nakon nastupa, razmutila lijek na aerodromu

"Muko moja pređi na drugoga": Ceca se požalila sa čime se bori nakon nastupa, razmutila lijek na aerodromu

Autor Marina Cvetković
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Ceca Ražnatović se ovako bori protiv jake temperature.

Ceca se požalila sa čime se bori nakon nastupa Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic

Svetlana Ceca Ražnatović održala je sinoć spektakularan koncert u Berlinu, ali se odmah nakon nastupa suočila sa zdravstvenim problemima. Pjevačica se oglasila sa aerodroma i objavila snimak na kojem muti lijek u prahu kako bi ublažila simptome jake prehlade.

"Liječimo se na aerodromu"

"E, muko moja pređi na drugoga, liječimo se na aerodromu, da, da, temperaturica", poručila je Ceca dok je pripremala terapiju.

Iako se bori sa povišenom temperaturom, folk zvijezda nije skidala osmijeh sa lica dok je čekala svoj let. Brojni fanovi su joj putem društvenih mreža odmah uputili poruke podrške i poželjeli joj brz oporavak.

U Berlinu dobila nagradu i drvo

Ceca je održala koncert u Berlinu pred 5.000 ljudi, čime je postala jedini ženski izvođač sa Balkana koji je napunio ovu prestižnu dvoranu. Iako je na binu izašla narušenog zdravlja i pod terapijama, Ceca je napravila atmosferu za pamćenje, dobila prestižnu nagradu i svoje drvo u njemačkoj prijestonici, a nakon nastupa sumirala je utiske i progovorila o stajlingu, treninzima, ali i emotivnom statusu.

Evo kako je izgledao spektakl u Berlinu:

"Presrećna sam zaista i čula sam i da je najenergičniji koncert do sada i da je publika bila fantastična. Ja stvarno moram da kažem da kod mene se ne dijeli publika po gradovima kakva je po temperamentu. Meni svuda publika ovaj vatrena što bi naš narod rekao i energična. I ovaj to je zbog te moje diskografije na koju sam izuzetno ponosna. Večeras je bilo zaista moje veče i kada je publika u pitanju i kada su nagrade u pitanju. Dobila sam i ovu prestižnu nagradu, da budem uh uvrstili su me rame uz rame sa poznatim svjetskim izvođačima koji su nastupali ovdje i koji su imali priliku da napune ovu prelijepu dvoranu nimalo malu. Onda sam dobila i svečano svoje drvo u Berlinu. Imaću svoje drvo. Sad sam se malo i našalila kad sam davala izjavu da ću jednog dana kada ponovo dođem u Berlin vjerovatno će da poraste to drvo pa da prođem svoj hlad ispod Ceca drveta", govorila je Ceca za Blic. 

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Tagovi

Svetlana Ceca Ražnatović Ceca aerodrom

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