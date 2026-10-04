"Mrtva sam bolesna": Ceca u Berlinu uradila nešto što nijedna srpska pjevačica nije uspjela

Svetlana Ceca Ražnatović u Berlinu dobila je nagradu i svoje drvo.

Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda

Svetlana Ceca Ražnatović održala je koncert u Berlinu pred 5.000 ljudi, čime je postala jedini ženski izvođač sa Balkana koji je napunio ovu prestižnu dvoranu. Iako je na binu izašla narušenog zdravlja i pod terapijama, Ceca je napravila atmosferu za pamćenje, dobila prestižnu nagradu i svoje drvo u njemačkoj prijestonici, a nakon nastupa sumirala je utiske i progovorila o stajlingu, treninzima, ali i emotivnom statusu.

Nije krila oduševljenje zbog prijema publike i priznanja koja su joj uručena u Berlinu.

„Presrećna sam zaista i čula sam i da je ovo najenergičniji koncert do sada i da je publika bila fantastična. Ja stvarno moram da kažem da kod mene se ne dijeli publika po gradovima, kakva je po temperamentu. Meni je svuda publika vatrena, što bi naš narod rekao, i energična. I to je zbog te moje diskografije, na koju sam izuzetno ponosna. Večeras je zaista bilo moje veče, i kada je publika u pitanju i kada su nagrade u pitanju. Dobila sam i ovu prestižnu nagradu, da budem – uvrstili su me rame uz rame sa poznatim svjetskim izvođačima koji su nastupali ovdje i koji su imali priliku da napune ovu prelijepu dvoranu, nimalo malu. Onda sam dobila i svečano svoje drvo u Berlinu. Imaću svoje drvo. Sad sam se malo i našalila kada sam davala izjavu da će jednog dana, kada ponovo dođem u Berlin, vjerovatno da poraste to drvo, pa da prođem svoj hlad ispod Ceca drveta“, govorila je Ceca.

Na koncert su doputovali fanovi iz cijelog svijeta, uključujući Luksemburg, Jermeniju i Slovačku, ističući da vole Beograd upravo zbog nje.

„Pa znači mi, čak je bila situacija i da je mnogo Rusa na posljednjem Ušću bilo, tako da za mene to nije novo. Ili dešava se da dolaze u Njemačkoj Nijemci, u Austriji Austrijanci, oni se druže sa našim ljudima i preko toga pretpostavljam i da znaju i za našu muziku i da vole moje pjesme. Ovaj, tako, večeras imali smo i čovjeka iz Slovačke, iz Jermenije...“, istakla je Ceca.

"Mrtva sam bolesna"

Iako je na sceni blistala i pucala od energije, malo ko zna sa kakvim se zdravstvenim problemima Ceca suočila neposredno prije izlaska pred publiku.

„Mrtva sam bolesna, da. I ovaj, ali sam se trudila da se to ne primijeti. Evo, već počinje da se primjećuje, začepljen mi je nos, malo krkljam. Ali ovaj, što se moje publike tiče, ne postoji da sam bolesna. Tu su medikamenti, nosim sve sa sobom, infuzije. Jer stvarno ne bih sebi dozvolila da se koncert pomjera ili da ga otkažem. Zadnjim atomima snage sam se večeras trudila da se ne primijeti da nisam fit i nadam se da se nije primijetilo“, priznala je pjevačica.

(Blic/MONDO)