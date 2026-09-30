Cecina sažvakana žvaka na prodaju: Oglas napravio haos, za ovo se traži 80.000? (Foto)

U oglasu se sa za sada ne navodi da li je Cecina žvaka zaista prodata

Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic

U moru bizarnosti koje se mogu naći na internetu, čini se da smo dobili pobjednika. Na jednom popularnom sajtu za prodaju osvanuo je oglas koji je postao hit na mrežama, a sve iz razloga što je u njemu izlistana na prodaju, ni manje, ni više, nego Cecina žvaka i to sažvakana.

Prodavac za ovaj "suvernir" traži čak 80.000 dinara, a za sada nije poznato da li je ovaj "predmet" prodat ili ne.

Izvor: Kupujem Prodajem/printscreen

Ipak, bitno je napomenuti da ovo nije prvi put da su se na ovim prostorima pojavljivali krajnje neobični predmeti povezani sa poznatim ličnostima.

Jedan od najbizarnijih primjera vezuje se za Jelenu Karleušu, čije su nošene tanga gaćice svojevremeno ponuđene na humanitarnoj aukciji. Ovaj neobični predmet, prema tadašnjim navodima, prodat je za čak 120.000 dinara.

Na oglasima se danas mogu pronaći i različite stvari koje se predstavljaju kao lični predmeti poznatih, a jedan od najneobičnijih primjera koji je privukao pažnju jeste i donji veš Nikole Jokića, za koji je svojevremeno traženo čak 1.000 dolara.

Izvor: YouTube/NBA/Printscreen

Isto rade i stranci

Na svjetskoj sceni već godinama postoje gotovo nevjerovatne aukcije i oglasi u kojima se fanovima nude predmeti koji su bili u neposrednom kontaktu sa njihovim idolima.

Tako se svojevremeno pojavio i oglas za vazduh koji su, navodno, udisali Anđelina Džoli i Bred Pit. "Suvenir" je, prema opisu oglasa, bio spakovan u torbu i ponuđen kupcima kao krajnje neobičan komadić holivudske istorije.

A jedan od najpoznatijih primjera dogodio se nakon nastupa Ledi Gage 2012. godine. Pjevačica je tokom koncerta izgubila lažni nokat, koji je pronašao jedan od fanova. Umjesto da ga jednostavno sačuva kao uspomenu, odlučio je da ga ponudi na Ibeju za 13.000 dolara.



(/MONDO)