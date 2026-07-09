Žika Jakšić zbog operacije morao da napusti Srbiju: Otkrio detalje, nije mogao više da trpi problem

Žika je otkrio detalje i lokaciju gde je imao intervenciju.

Izvor: Youtube printscreen/Grand Online

Voditelj Žika Jakšić nedavno je hirurškom intervencijom rešio dugogodišnji problem sa vidom i više ne nosi naočare. Jakšić je sredinom prošle godine pretrpeo moždani udar.

Nedavno je zbog još jednog zdavstvenog problema, doduše, mnogo lakšeg završio u operacionoj sali.

"Moram vam reći da sam izvršio operaciju je l’ primećujete da ne nosim naočare? Čitam sve na blizinu, vidim na daljinu, to sam uradio pre tri dana. Bio sam u Zagrebu i operisao se. Doktor mi je stavio nove oči (smeh), sve je trajalo deset minuta. Ja sad vidim kao beba, i na blizinu i na daljinu", otkrio je Žika za Alo i dodao:

"Na primer, na blizinu sam imao dioptriju +2.75 i morao sam 15 godina da nosim naočare. Toliko me je to frustriralo, uzmi telefon i stavi naočare, da pročitaš nešto uzmi naočare, nisam mogao tablice da pročitam sa razdaljine od pet metara.

Izvor: Alo/ Mondo