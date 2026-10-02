Jelena Karleuša trenutno je u Milanu, a društvo joj pravi mladi maneken, a sada je tu stigao i Duško Tošić.

Izvor: printscreen/x/instagram/duskotosic

Jelena Karleuša danima je u žiži pažnje zbog odnosa sa mladim manekenom Aleksandrom Ševom koji je, kako se čini, uskočio na mjesto Zorana Birtaševića.

Mnogi se pitaju da li je između njih nešto više od prijateljstva, a pjevačica uživa da doliva ulje na vatru objavama.

Ševo je sa njom bio i na ljetovanju, a sada je sa njom i u Milanu gdje traže stan u kom će boraviti Atina tokom studija.

Inače, klupko oko privatnog života Jelene i Aleksandra, 25 godina mlađeg manekena s kojim pjevačica navodno uživa u ljubavi, polako se odmotava, pa novi detalji izbijaju na površinu.

Pratio je i pisao sa lažnih profila?

Tako se po estradnim kuloarima mogu čuti priče da je Ševo već godinama opčinjen Karleušom. Kako tvrde upućeni, njemu je Jelena omiljena pjevačica, pa ju je podržavao godinama u svim stavovima i mišljenjima. Posebno mu je bilo teško što je tokom godinama prolazila kroz razne muke i patnje.

Vidi opis Duško se pojavio u Milanu gdje je Jelena sa manekenom: Isplivala i njegova prošlost, pisao joj sa lažnih profila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 7 / 7

Iako je imao veliku želju da joj priđe i sve to joj i lično kaže, on to nije htio jer je u to vrijeme bila udata za Duška Tošića, pa joj je redovno pisao i ostavljao komplimente sa lažnih profila na društvenim mrežama. Velika želja mu je bila i da se okuša kao glumac u nekom od njenih spotova, što mu je ostvareno uz pomoć Zorana Birtaševića, koga je upoznao i postao blizak s njim i prije druženja s Jelenom, navodi izvor Kurira.

Stigao i Duško Tošić

Inače, sada je u Milano gdje su Karleuša i Aleksandar stigao i Duško Tošić koji je ubrzo oglasio na mrežama.

Izvor: duskotosic/Instagram

On je otišao na večeru u luksuzni restoran, ne želeći da otkriva ko mu pravi društvo.

Podsetimo, Tošić je navodno upoznao Aleksandra na nedavnom Karleušinom nastupu, a potom ga je video i na punoljetstvu ćerki.

(Kurir.rs/MONDO)