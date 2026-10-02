Fudbalska reprezentacija Crne Gore danas od 18 časova na stadionu Skonto u Rigi igra protiv Letonije u trećem kolu Lige nacija, sa jasnim ciljem da nastavi pobjednički niz i upiše treći trijumf u isto toliko utakmica.

Izvor: FSCG

„Sokoli“ su takmičenje otvorili na najbolji mogući način. Na stadionu pod Goricom savladan je Kipar rezultatom 2:1, dok je nekoliko dana kasnije u dramatičnoj završnici u Jerevanu pobijeđena i Jermenija – 3:2.

Šest osvojenih bodova iz prva dva kola donijelo je novu dozu optimizma, ali u crnogorskom taboru nema mjesta za opuštanje. I selektor Mirko Vučinić i Marko Vešović upozoravaju da u Rigi slijedi potpuno drugačiji izazov.

Letonija nakon dva kola još uvijek čeka na prvu pobjedu, ali i na prvi pogodak u grupi. Na premijeri je poražena od Jermenije 2:0, dok je pred svojim navijačima protiv Kipra odigrala bez golova.

Ipak, prethodni rezultati pokazuju da Letonci znaju da budu veoma neugodan protivnik i da ih nije lako savladati ubjedljivim rezultatom.

U posljednjih 14 utakmica samo je Engleska uspjela da im postigne više od dva gola. Englezi su prošle godine u Rigi slavili sa 5:0.

U istom periodu Letonija je od Srbije izgubila minimalnim rezultatom 1:0, odnosno 2:1, dok je protiv Albanije jednom remizirala 1:1, a jednom poražena 1:0. Gibraltar je u baražu za Ligu C savladala dva puta po 1:0.

Zbog toga se od Crne Gore očekuje utakmica u kojoj će strpljenje biti veoma važno. „Sokoli“ će vjerovatno morati da preuzmu više odgovornosti sa loptom i da pronađu način da probiju disciplinovanu odbranu domaćina.

Marko Vešović ističe da dvije pobjede na početku takmičenja ne smiju promijeniti pristup reprezentacije.

„Polako počinjemo da pokazujemo da možemo da pobijedimo samo trkom, borbenošću, koncentracijom, maksimalnim zalaganjem, bez obzira na to ko je rival. Svi napreduju, svako svakog može da pobijedi, nema unaprijed dobijenih utakmica. Maksimalno pristupamo svakoj utakmici. Svi su momci motivisani, na krilima prethodnih pobjeda želimo da pružimo još bolje partije i skupljamo bodove“, rekao je Vešović, prenosi RTCG.

Današnji susret biće i svojevrsni test napretka Crne Gore u utakmicama u kojima će imati više prostora da diktira ritam i u kojima će individualni kvalitet morati da prati kolektivna disciplina.

Iako je reprezentacija osvojila maksimalnih šest bodova, selektor Mirko Vučinić svjestan je da ima segmenata igre koje njegova ekipa mora da popravi. Posebno je ukazao na defanzivnu koncentraciju.

„Bio sam fudbaler, pa znam koliko je teško kada se gubi tokom meča. Ipak, pokazala je ekipa u prethodna dva meča da može da se izbori sa svim tim. Sigurno je da moramo da popravimo defanzivu, da poboljšamo koncentraciju, jer svaki gol koji smo primili u ovom ciklusu bio je naivan“, istakao je Vučinić.

Selektora, međutim, posebno raduje reakcija ekipe u situacijama kada stvari ne idu prema planu.

„Momci su navikli da igraju pod pritiskom, to su pokazali na meču sa Kiprom. Sigurno da nije bilo lako kada smo gubili u drugom poluvremenu, jer smo do tog momenta igrali dobro.“

„I onda odjednom primiš gol, koji nam je došao kao šamar. Ali momci nisu nimalo pali, nego su dobili utakmicu“, dodao je Vučinić.

Crna Gora je karakter pokazala i nekoliko dana kasnije u Jerevanu. Nakon što je Jermenija izjednačila na 2:2, „Sokoli“ su u samoj završnici pronašli način da postignu pobjedonosni gol i iz glavnog grada Jermenije odnesu sva tri boda.

Upravo sposobnost ekipe da reaguje u teškim trenucima predstavlja jedan od najvažnijih pozitivnih utisaka sa početka ovog ciklusa.

Sada je pred Crnom Gorom novi zadatak – potvrditi dobar start i protiv Letonije, u utakmici u kojoj će, prema svemu sudeći, strpljenje, koncentracija i disciplina biti ključni za put do još jednog trijumfa.