U Vašingtonu, Trampova ideja o "superinteligenciji" izaziva podijeljena mišljenja među tehnološkim liderima i lobistima.

Izvor: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES / PROFIMEDIA

Predsjednik Donald Tramp želi da "superinteligenciju" učini novom popularnom riječju u vašingtonskoj debati o vještačkoj inteligenciji. Mnoga zvučna imena iz svijeta velikih tehnoloških kompanija proslavila su ovaj potez u njegovom prisustvu. Međutim, Silicijumska dolina i njeni lobisti u Vašingtonu ne nasijedaju na to.

"To je način da izvršni direktori pokažu odanost predsjedniku", rekao je za POLITICO Adam Kovačević, izvršni direktor progresivne koalicije tehnološke industrije Chamber of Progress.

"Niko u industriji neće početi to da naziva superinteligencijom. To je kao ’Američki zaliv’ i ’Američko jezero’. To je nešto što koriste samo MAGA poslušnici."

Kovačević, lobisti iz tehnološke industrije i pažljivi posmatrači odbacili su Trampovo potpuno rebrendiranje vještačke inteligencije, koje je uslijedilo nakon što je nedeljama pokušavao da promoviše "superinteligenciju" u objavama na mreži Truth Social. U utorak kasno uveče potpisao je izvršnu uredbu kojom se federalnim agencijama nalaže da koriste taj termin, piše POLITICO.

"Superinteligencija" je sporan termin koji koriste i zagovornici vještačke inteligencije - da bi opisali sisteme koji prevazilaze ljudske sposobnosti i donose velike koristi - i zagovornici bezbijednosti vještačke inteligencije, koji upozoravaju da bi takvi sistemi mogli da izmaknu ljudskoj kontroli.

Adam Tirer, viši istraživač za tehnologiju i inovacije u libertarijanskom institutu R Street, rekao je da bi promjena terminologije bila lakša od sprovođenja sveobuhvatne nove studije o vještačkoj inteligenciji, ali je upozorio da bi to moglo da zamuti političku debatu.

"Mislim da to unosi izvjesnu zabunu u tekuću političku raspravu jer termin superinteligencija različitim ljudima znači različite stvari, a već je imao opšte prihvaćeno značenje u literaturi i debatama o naprednoj vještačkoj inteligenciji", rekao je Tirer.

Kada je upitana za komentar, Pres-služba Bijele kuće uputila je POLITICO na izjave koje je predsjednik dao tokom obraćanja u srijedu u Ovalnom kabinetu: "Ne zovemo je vještačka inteligencija jer nije vještačka, stvarna je. To je užasna riječ. Zapravo je nevjerovatno da je tako dugo opstala."

Jedan tehnološki lobista sa K Strita, kome je zagarantovana anonimnost jer nije imao ovlašćenje da javno govori o uredbi, rekao je da bi neke kompanije mogle usvojiti taj termin u poslovima koji uključuju federalnu vladu, ali da je šira promjena u cijeloj industriji malo vjerovatna.

"Vlada može da promijeni svoj rečnik preko noći, a privatni sektor je prati tamo gdje sarađuje s vladom, ali za širu upotrebu potrebno je više vremena", rekao je lobista.

U utorak izdata izvršna uredba navodi da, kako mogućnosti ove tehnologije rastu, one sve više predstavljaju "novu eru superinteligencije", te da bi terminologija koju federalna vlada koristi za njen opis "trebalo da odražava transformativne mogućnosti ovih tehnologija i neograničene prilike koje one stvaraju za američki narod".

Tehnološki lideri i zvaničnici administracije koji su ranije u utorak prisustvovali ručku sa Trampom u Bjieloj kući brzo su prihvatili taj termin. Izvršni direktor kompanije Nvidia, Džen-Sun Huang, govoreći na događaju u Bijeloj kući povodom pokretanja portala America.gov zasnovanog na AI-ju, rekao je da bi centre za obradu podataka od sada trebalo nazivati "fabrikama superinteligencije".

"Svi su se složili da bi to bila sjajna riječ", rekao je Tramp u sredu povodom tehnoloških direktora i odluke da se naziv promijeni u superinteligencija.

Izvršnu uredbu pratio je i skup sporazuma o vještačkoj inteligenciji koji su "moralno obavezujući", a koje su Tramp i tehnološki direktori potpisali na ručku. Ti sporazumi podstiču kompanije da "primjenjuju čvrste interne kontrole" kako bi nadgledale mogućnosti AI modela tokom obuke.

"Vještačka inteligencija se suočava sa krizom poverenja javnosti, ne zbog svog imena, već zato što su AI agenti hakovali privatne kompanije, pristupali državnim sistemima, kompromitovali osjetljive podatke i naneli stvarnu štetu", naveo je u saopštenju Kris Makenci, potpredsjednik za komunikacije u neprofitnoj organizaciji Amerikanci za odgovornu inovaciju.

"Promjena imena to ne rešava."

(MONDO)