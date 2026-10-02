Džef Bezos nastavlja sa ekološkom filantropijom i donira 25 miliona dolara za očuvanje Tihog okeana, kako bi pomogao pacifičkim zemljama da zaštite svoje morske teritorije.

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Pacifik postaje glavni fokus ekološke filantropije Džefa Bezosa, pri čemu je Bezosov fond za Zemlju (Bezos Earth Fund) najavio više od 25 miliona dolara novih donacija za očuvanje okeana u pet pacifičkih nacija. Najnovije finansiranje je namijenjeno kao pomoć vladama da zaštite velika područja morske teritorije, dok istovremeno razvijaju dugoročnije planove za upravljanje svojim vodama. Prema navodima Bezosovog fonda za Zemlju, ovim se ukupna dodijeljena sredstva, u okviru šire obaveze za Pacifik od 100 miliona dolara, povećavaju na 63,3 miliona dolara, piše Timesofindia.

Blumberg je prenio da se Bezos 2020. godine obavezao na 10 milijardi dolara preko ovog fonda, a planirano je da se taj novac raspodijeli do kraja 2030. godine. Kako se navodi, nakon skoro sedam godina u tom periodu, do sada je dodijeljeno oko 2,4 milijarde dolara, ostavljajući još milijarde koje tek treba da budu raspoređene u godinama pred nama.

Džef Bezos proširuje zaštitu Tihog okeana sa 25 miliona dolara u novim donacijama

Najnovije donacije pokrivaju rad na Kukovim ostrvima, Kiribatima, u Papui Novoj Gvineji, Tongi i Vanuatuu. Zajedno, ovi projekti su osmišljeni da podrže zaštitu i održivo upravljanje na više od 625.000 kvadratnih milja okeana. Ovaj novac predstavlja drugu rundu obaveze Fonda za Zemlju od 100 miliona dolara za Pacifik, poznate kao "Otključavanje plavog pacifičkog prosperiteta" (Unlocking Blue Pacific Prosperity).

Ova inicijativa ima za cilj da pomogne u zaštiti najmanje 30% voda u regionu do 2030. godine. Prva runda od 37,5 miliona dolara najavljena je 2025. godine, čime je ukupna vrijednost obe runde dostigla 63,3 miliona dolara. Zaštićena morska područja mogu nametnuti različite nivoe ograničenja. U najstrože zaštićenim zonama, aktivnosti poput ribolova, rudarstva i drugih oblika ekstrakcije mogu biti u potpunosti zabranjene.

Loren Sančez Bezos predvodi najnovije donacije Džefa Bezosa za očuvanje Pacifika

Loren Sančez Bezos predvodi najnoviju rundu donacija za Pacifik. Ona je potpredsjednica Bezosovog fonda za Zemlju od njegovog ranog perioda i postala je istaknutija figura u filantropskom radu ovog para otkad se udala za Bezosa u junu 2025. godine. Prošle godine je takođe najavila prvu rundu pacifičkih donacija. U istom periodu, fond je dodijelio 30 miliona dolara kroz svoj "Veliki AI izazov" (AI Grand Challenge), podržavajući ekološke aplikacije, uključujući tehnologiju namijenjenu identifikaciji biljnih vrsta i dešifrovanju pjesama ugroženih ptica.

Pacifički program se takođe proteže izvan pojedinačnih nacionalnih voda. Donacija organizaciji za očuvanje prirode Rare namijenjena je kao pomoć vladama u razvoju nekih od prvih predloga za zaštitu biodiverziteta u međunarodnim vodama prema Ugovoru UN-a o otvorenom moru (UN High Seas Treaty), koji je stupio na snagu u januaru.

Džef Bezos podržava zaštitu Tihog okeana usljed rastućeg klimatskog pritiska

Novo finansiranje dolazi u trenutku kada se Jugozapadni Pacifik suočava sa sve većim pritiskom zbog zagrijavanja i zakiseljavanja okeana. U julskom izvještaju Svetske meteorološke organizacije (WMO) navodi se da te promjene utiču na morske ekosisteme i lokalne ekonomije. Prema navodima WMO-a, Armida Salsija Alisdžabana, izvršna sekretarka Ekonomske i socijalne komisije UN-a za Aziju i Pacifik, izjavila je: „Širom Azije i Pacifika, toplota pojačava rizike od višestrukih opasnosti, ukrštajući se sa prehrambenim sistemima, javnim zdravljem, infrastrukturom i okeanima, stvarajući nove pritiske na zdravlje i sredstva za život. Rano upozoravanje i rana akcija spasavaju živote kada su upozorenja pravovremena, poruke pouzdane i kada isporuka do krajnjih korisnika stigne do ugroženih.“

Prema podacima WMO, region je 2025. godine doživio svoju drugu najtopliju godinu u istoriji mjerenja, pri čemu su toplotni talasi u moru poremetili ekosisteme i ribarstvo. Širi uticaji se protežu na prehrambene sisteme, infrastrukturu, javno zdravlje i sredstva za život.

Fond za Zemlju navodi da njegove prethodne donacije već donose promjene u regionu. Nakon najnovijih dodjela sredstava, navodi se da 17 od 22 pacifičke zemlje sada radi na zaštiti ili održivom upravljanju svojim vodama. Francuska Polinezija, jedan od ranijih primalaca, uspostavila je ranije ove godine ono što je fond opisao kao najveću svjetsku mrežu potpuno zaštićenih morskih područja. Ova mreža pokriva skoro 625.000 kvadratnih milja, dok je Niue zaštitio 40% svojih nacionalnih voda.

Od 10 milijardi dolara koje je Džef Bezos namijenio za klimu, ostalo je još 7,6 milijardi za raspodjelu

Pacifički program je samo jedan dio neobično užurbanog perioda za Bezosov fond za Zemlju. Od aprila, ova organizacija je najavila 34 miliona dolara za održivije tkanine, 26 miliona dolara za detekciju i prevenciju šumskih požara i 100 miliona dolara za projekte usmjerene na pretvaranje praznog gradskog zemljišta u parkove u osam američkih gradova, kako prenose Bezosov fond za Zemlju i magazin Fortune. Još 100 miliona dolara opredeljeno je kroz partnerstvo sa organizacijom Re Leonarda Dikaprija za podršku naporima koji uključuju neke od najugroženijih vrsta na svijetu. Bezosov fond za Zemlju je izvijestio da se on prvobitno obavezao na 10 milijardi dolara za klimatske i ekološke ciljeve do 2030. godine. Fond je do sada dodijelio oko 2,4 milijarde dolara, ostavljajući približno 7,6 milijardi dolara koje tek treba raspodijeliti kako bi se dostigao prvobitni cilj do kraja 2030. Fond je saopštio da ostaje posvećen poštovanju tog roka. Blumberg je u maju izvijestio da je dodjela donacija porasla na najmanje 400 miliona dolara tokom 2026. godine, nakon pada na 183 miliona dolara u 2025. Keli Levin, direktorka organizacije za nauku, podatke i sistemske promjene, rekla je da fondu treba vremena da razumije određenu oblast prije nego što odluči kako da usmjeri svoj novac.

Džef Bezos poredi izazov filantropije sa izgradnjom Amazona

Iznosi o kojima se govori u okviru Fonda za Zemlju ostaju relativno mali u poređenju sa Bezosovim ličnim bogatstvom. Blumbergov indeks milijardera je 1. oktobra 2026. godine procijenio njegovo bogatstvo na oko 273 milijarde dolara, stavljajući ga na treće mjesto na svojoj rang-listi u vrijeme objavljivanja izvještaja. Bezos je ranije govorio o teškoćama filantropije u intervjuu za CNN 2022. godine. Tada je rekao: „Najteži dio je shvatiti kako to uraditi uz maksimalan učinak.“

"Nije lako. Izgraditi Amazon nije bilo lako. Bilo je potrebno mnogo napornog rada, grupa veoma pametnih saradnika, vrijednih kolega, a ja uviđam, i mislim da Loren uviđa istu stvar, da su dobrotvorni rad i filantropija veoma slični."