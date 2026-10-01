Tajanstveni paket u vojnoj bazi u Poljskoj izazvao je evakuaciju 130 osoba, dok su tri osobe hospitalizovane zbog iritacije.

Izvor: ARTUR RESZKO/PAP

Tri osobe su hospitalizovane, a 130 je evakuisano nakon što je u vojnu bazu u Poljskoj poslat tajanstveni paket u kom se nalazila samo razglednica.

Koverta poslata iz Njemačke isporučena je u bazu Vojne policije u gradu Nova Demba, oko 110 kilometara od jugoistočne granice sa Ukrajinom, piše The Sun.

Prema pisanju lokalnih medija, nikakva supstanca nije iscurila kada su zaposleni jutros otvorili kovertu. Uprkos tome, dva oficira i civil zaposlen u vojnoj bazi osjetili su iritaciju na rukama i licu, zbog čega su prebačeni u bolnicu. Još četiri osobe koje nisu imale nikakve simptome izolovane su iz predostrožnosti.

Poljski timovi za hemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu zaštitu (CBRN) upućeni su na lice mjesta kako bi ispitali nepoznati sadržaj.

Postojala je zabrinutost da je baza možda bila meta zbog blizine kampa Jomsborg, objekta za obuku ukrajinskog i NATO osoblja. Međutim, u saopštenju vojske objavljenom danas popodne potvrđeno je da koverta nije bila opasna.

U saopštenju se navodi: "Obavještavamo vas da je pregledom paketa isključeno prisustvo hemijskih, bioloških i radioloških agenasa. Dva vojnika i vojni službenik su nakon pregleda otpušteni iz bolnice; testovi nisu pokazali znake trovanja."

Ovo dolazi nekoliko dana nakon što je vlada počela da dijeli uputstva o tome kako reagovati u slučaju vazdušnih napada, usred straha da će Rusija otvoriti drugi ratni front u Poljskoj.

Magdalena Roguska, zamjenica šefa Ministarstva unutrašnjih poslova, rekla je da priručnik ima za cilj da pripremi civile za postupanje nakon prijema upozorenja na vanredne situacije. Zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski takođe je otkrio da ima spreman ranac za evakuaciju.

"Imam zalihe pirinča, imam ručnu pumpu kod kuće, a napravio sam i zimnicu od voća iz sopstvene bašte", rekao je on za list Fakt.

"Imam bezbjednosna uputstva i razmislio sam o tome gdje se nalazi najbliže sklonište. Svako bi takođe trebalo da zna kako da previje ranu. To je korisno čak i u mirnodopsko vrijeme.“

Upitan da li bi ljudi trebalo da pripreme torbu sa zalihama za hitne slučajeve, Sikorski je rekao: "Svi smo dobili bezbjednosna uputstva. Ako država kaže građaninu: 'Slušaj, ovo su nestabilna vremena, bolje je biti spreman', ne škodi to poslušati. To je moj apel - poslušajte to."

Premijer Donald Tusk u više navrata je upozoravao na potencijalne hibridne napade iz Rusije na evropske zemlje koje podržavaju Ukrajinu, uključujući Poljsku.

I drugi evropski lideri podelili su njegova upozorenja.

Poljska, Rumunija, Letonija, Estonija i Litvanija zabilježile su povećanje vazdušnih napada i ruske upotrebe dronova dugog dometa Šahed i niskotehnoloških, prvenstveno mamaca, dronova Gerbera.

Šefovi obavještajnih službi takođe kažu da bi oni uskoro mogli biti uključeni u hibridne napade na vitalnu infrastrukturu, kao što su podmorski cjevovodi, električne mreže i komunikacioni kablovi.

(MONDO)