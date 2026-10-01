Nakon što je nova mađarska vlada na čelu sa Peterom Mađarom napravila oštar zaokret u spoljnoj politici i izbacila deset ruskih predstavnika, stigao je žestok odgovor iz Kremlja.

Izvor: Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Rusija je protjerala grupu mađarskih diplomata, samo nekoliko nedjelja nakon što je Mađarska iz zemlje izbacila deset ruskih diplomata.

Time su se bilateralni odnosi našli pred ozbiljnim zahlađenjem, što pokazuje koliko se Budimpešta udaljila od politike bivšeg premijera Viktora Orbana, koji je među liderima EU imao najbliže veze sa Kremljom.

Mađarski otpravnik poslova Gabor Gergič pozvan je u rusko Ministarstvo spoljnih poslova, gdje mu je saopšteno da osoblje ambasade u Moskvi, kao i konzulata u Sankt Peterburgu i Kazanju, mora da napusti zemlju u roku od dvije nedjelje.

Moskva je mađarsku odluku od 8. septembra ocijenila kao neosnovanu i otvoreno neprijateljsku. Ta odluka bila je prvi takav potez Budimpešte otkako je Rusija 2022. započela rat sa Ukrajinom. Mađarsko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je obaviješteno o ruskoj odluci, ali je poručilo da ne mijenja svoj stav.

Na društvenoj mreži Iks naveli su da Mađarska ne želi zaoštravanje diplomatskih tenzija, ali da ostaje pri odluci donijetoj iz razloga nacionalne bezbjednosti. Dodali su da mađarske misije nastavljaju sa punim radom i da će Mađarska zadržati diplomatsko prisustvo u Rusiji, prenosi Euronews.

Ministarka spoljnih poslova Anita Orban izjavila je prilikom prvog protjerivanja da su ruske diplomate u Mađarskoj djelovale na način koji je prema Bečkoj konvenciji neprihvatljiv za diplomatsko osoblje.

Uzajamna protjerivanja uslijedila su nakon preokreta u mađarskoj spoljnoj politici otkako je ove godine dužnost premijera preuzeo Peter Mađar.

Krajem avgusta nova vlada je svojoj delegaciji pri Generalnoj skupštini UN dala smjernice u kojima se Rusija zvanično opisuje kao prijetnja Mađarskoj i globalnom poretku. U njima se osuđuje rat u Ukrajini i potvrđuje podrška ukrajinskom suverenitetu i pravu na samoodbranu.

Budimpešta nastoji da popravi i odnose sa Kijevom, ali još uvijek blokira otvaranje novih pregovaračkih klastera u procesu pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji. Time želi da izbori ustupke po pitanju prava mađarske manjine u Ukrajini.

Orban je na vlasti bio 16 godina, sve dok njegov Fides u aprilu nije izgubio na opštim izborima. Otvoreno je simpatisao Kremlj i nakon februara 2022. odbijao da se pridruži drugim članicama EU koje su protjerale ruske diplomate. Nakon invazije u više navrata je posjećivao Moskvu, a pravom veta u Evropskom savjetu učestalo je blokirao inicijative povezane sa Ukrajinom.