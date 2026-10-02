Odbornik Pokreta za Podgoricu Dragutin Vučinić kazao je da su građani koji su pretrpjeli posljedice „vatrene stihije iz avgusta 2025. godine“ tražili reakciju nadležnih i da je gradski parlament odlučio da odgovori na njihove zahtjeve.

Izvor: Skupština glavnog grada

Podgoričani koji su pretrpjeli štetu tokom prošlogodišnjih požara biće oslobođeni plaćanja poreza na nepokretnosti u trajanju od godinu dana, a obim olakšice zavisiće od procjene štete koju je utvrdila Komisija za procjenu štete od elementarnih nepogoda Glavnog grada, prenose Vijesti.

Odluku je podržalo 30 odbornika Skupštine Glavnog grada, uglavnom iz redova vlasti. Opozicione klupe bile su gotovo prazne, a sjednici je, od opozicionih odbornika, prisustvovao samo Mirza Krnić iz Preokreta. Nisu bili prisutni predstavnici Demokratske partije socijalista, Evropskog saveza, Stranke evropskog progresa i Građanskog pokreta URA.

Iako je prije sjednice namijenjene odborničkim pitanjima zasijedao Odbor za izbor i imenovanja i utvrdio listu kandidata za dva mjesta u Savjetu Radio-televizije „Podgorica“, o tim kandidatima odbornici će raspravljati na narednoj sjednici.

Odbornik Pokreta za Podgoricu Dragutin Vučinić kazao je da su građani koji su pretrpjeli posljedice „vatrene stihije iz avgusta 2025. godine“ tražili reakciju nadležnih i da je gradski parlament odlučio da odgovori na njihove zahtjeve.

„Prvi put ćemo sprovesti zakon koji u Crnoj Gori postoji od 2012. godine. Ono što se tada desilo je obradila jedna posebna komisija ovog grada koja je našla da je 272 porodice, ponajviše na prostoru Pipera i Kuča, stradalo u tim nepogodama. Gorela su sva imanja, šume i sve ostalo. Zbog tih porodica i osoba koje su tada pretrpjele veliku štetu, mi smo našli za shodno da predložimo ovu odluku. Naravno, u konsultaciji sa važnim faktorima u Gradu, koji su iznijeli svoja mišljenja“, izjavio je Vučinić.

„Vijesti“ su početkom septembra objavile da bi, prema prvobitnom predlogu koji su pripremili Vučinić i Ranka Otašević iz PzPG-a, građani čije su nepokretnosti oštećene ili uništene tokom prošlogodišnjih požara i drugih nepogoda mogli biti djelimično ili potpuno oslobođeni poreza na nepokretnosti u periodu od dvije godine. Međutim, taj period je amandmanski izmijenjen i sada iznosi jednu godinu.

Vučinić je kazao da odluka predstavlja makar simboličan način da Glavni grad pruži podršku porodicama koje su pretrpjele štetu, ukazujući da su među njima i vlasnici veoma velikih imanja, prenose Vijesti.

„To je neka cifra od nekih 160.000. Mi ovom odlukom ćemo unaprijed donirati tim građanima, da oni stanu na noge“, poručio je Vučinić.

Podršku odluci najavio je i odbornik Demokrata Mitar Paunović, koji je kazao da ga raduje njeno usvajanje. Govoreći o radu Službe zaštite i spašavanja, istakao je da je tokom požara bilo vidljivo koliko je važno unapređivati kapacitete i organizaciju sistema.

Paunović je naveo da se pokazalo da država može unaprijediti odgovor na velike požare, ali da je potrebno nastaviti sa jačanjem kapaciteta.

Vučinić je kazao da očekuje da će gradski parlament i ubuduće imati razumijevanja za potrebe eventualnog formiranja novih vatrogasnih organizacija.

Odluku je podržao i odbornik Preokreta Mirza Krnić, koji je izrazio nadu da Podgoričani u budućnosti neće biti izloženi sličnim štetama, pišu Vijesti.

Krnić je, međutim, otvorio pitanje novca koji je prikupljan nakon prošlogodišnjih požara i zatražio više informacija o načinu na koji su sredstva utrošena.

„Godinu nakon požara, građani nemaju jasan odgovor kome je novac isplaćen, koliko je ostalo na računu, kada će ostala sredstva biti prikupljena, koliko ima novca... Podržavamo poresko rasterećenje građana, ali očekujemo javnost podataka o donatorskom računu, kao i ko raspolaže sa tim novcem“, saopštio je Krnić.