Karleušin maneken upoznao i Duška Tošića: Otkrilo se šta su radili na punoljetstvu i to na njegove oči (Foto)

Pop zvijezdi se na putovanju pridružio i njen bliski prijatelj Aleksandar Ševo, koji se ne odvaja od nje u poslednje vrijeme, za koga se u pojedinim medijima i na društvenim mrežama spekuliše da je navodno pjevačicin novi emotivni partner
Sada je već jasno da je Aleksandar blizak sa pevačicinim ćerkama, međutim, malo je poznata činjenica da je na proslavi Atininog punoljetstva u luksuznom beogradskom hotelu, jedan od gostiju bio i sam maneken.
Karleuša se tada nije odvajala od Ševa, pa je nakon zvaničnog fotografisanja sa svojim bivšim suprugom Duškom Tošićem i ćerkama veći dio vremena u sali provela upravo u njegovom društvu.
Sve vrijeme su bili nasmijani i izuzetno raspoloženi, zajedno su i igrali i šaputali nešto jedno drugom na uvo. Njihov prisni odnos primijetio je i sam Tošić, ali se on u tim trenucima veselio u društvu svojih prijatelja.