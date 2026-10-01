Jelena Karleuša i Duško Tošić nedavno su u jednom beogradskom restoranu organizovali prolsavu punoletstva ćerke Atine.

Izvor: privatna arhiva

Jelena Karleuša već nekoliko dana porodično uživa sa ćerkama u Milanu, gdje će Atina sledeće nedelje započeti studije modnog menadžmenta.

Pop zvijezdi se na putovanju pridružio i njen bliski prijatelj Aleksandar Ševo, koji se ne odvaja od nje u poslednje vrijeme, za koga se u pojedinim medijima i na društvenim mrežama spekuliše da je navodno pjevačicin novi emotivni partner

Vidi opis Karleušin maneken upoznao i Duška Tošića: Otkrilo se šta su radili na punoljetstvu i to na njegove oči (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: privatna arhiva Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 8 / 8

Sada je već jasno da je Aleksandar blizak sa pevačicinim ćerkama, međutim, malo je poznata činjenica da je na proslavi Atininog punoljetstva u luksuznom beogradskom hotelu, jedan od gostiju bio i sam maneken.

Karleuša se tada nije odvajala od Ševa, pa je nakon zvaničnog fotografisanja sa svojim bivšim suprugom Duškom Tošićem i ćerkama veći dio vremena u sali provela upravo u njegovom društvu.

Vidi opis Karleušin maneken upoznao i Duška Tošića: Otkrilo se šta su radili na punoljetstvu i to na njegove oči (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 20 / 20

Sve vrijeme su bili nasmijani i izuzetno raspoloženi, zajedno su i igrali i šaputali nešto jedno drugom na uvo. Njihov prisni odnos primijetio je i sam Tošić, ali se on u tim trenucima veselio u društvu svojih prijatelja.

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Pogledajte 00:04 Jelena Karleuša Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Kurir /MONDO)