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Karleušin maneken upoznao i Duška Tošića: Otkrilo se šta su radili na punoljetstvu i to na njegove oči (Foto)

Karleušin maneken upoznao i Duška Tošića: Otkrilo se šta su radili na punoljetstvu i to na njegove oči (Foto)

Autor Jovana Milićević
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Jelena Karleuša i Duško Tošić nedavno su u jednom beogradskom restoranu organizovali prolsavu punoletstva ćerke Atine.

Karleušin maneken upoznao i Duška Tošića Izvor: privatna arhiva

Jelena Karleuša već nekoliko dana porodično uživa sa ćerkama u Milanu, gdje će Atina sledeće nedelje započeti studije modnog menadžmenta.

Pop zvijezdi se na putovanju pridružio i njen bliski prijatelj Aleksandar Ševo, koji se ne odvaja od nje u poslednje vrijeme, za koga se u pojedinim medijima i na društvenim mrežama spekuliše da je navodno pjevačicin novi emotivni partner

Sada je već jasno da je Aleksandar blizak sa pevačicinim ćerkama, međutim, malo je poznata činjenica da je na proslavi Atininog punoljetstva u luksuznom beogradskom hotelu, jedan od gostiju bio i sam maneken.

Karleuša se tada nije odvajala od Ševa, pa je nakon zvaničnog fotografisanja sa svojim bivšim suprugom Duškom Tošićem i ćerkama veći dio vremena u sali provela upravo u njegovom društvu.

Sve vrijeme su bili nasmijani i izuzetno raspoloženi, zajedno su i igrali i šaputali nešto jedno drugom na uvo. Njihov prisni odnos primijetio je i sam Tošić, ali se on u tim trenucima veselio u društvu svojih prijatelja.

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Jelena Karleuša
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(Kurir /MONDO)

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Tagovi

Jelena Karleuša Duško Tošić

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