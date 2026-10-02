Hale Beri davila rođenog sina? Bivši iznio stravične optužbe, dijete molilo da dođe po njega, reagovao i sud

Bivši partner Hale Beri optužio je glumicu da je fizički napala njihovog sina, Masea (12) dok je dječak boravio u njenoj kući, zbog čega su joj izrečene mjere.

Izvor: printscreen/youtube/Celeb Bug

Slavna glumica Hale Beri našla se u ogromnom problemu nakon što je njen bivši partner Olivije Martinez iznio niz stravičnih optužbi.

On tvrdi da je glumica bila nasilna prema njihovom sinu, zbog čega joj je izrečena i zabrana prilaska Olivijeu, a dijete će moći da viđa, od sada, samo pod određenim uslovima - dva dana nedeljno i svakog drugog vikenda, sve do ročišta zakazanog za 16. oktobar.

Godinama zlostavljala sina?

Inače, Olivije tvrdi da je glumica fizički zlostavljala njihovog sina Masea tako što je prošle subote skočila na njega, stezala ga ga rukama oko vrata i pokušala da ga uguši.

On navodi da ga je Maseo pozvao i rekao mu da ga je Hale fizički napala. Tvrdi da to nije bio izolovan incident i da je napada bilo i ranije.

Štaviše, Olivije kaže da je Hale prijetila sinu da će ga deportovati u Francusku i pitala Masea šta će on, kao "crnac", učiniti da je zaštiti od pljačke koju bi mogao da počini Olivije koga je ona, kako on tvrdi, nazivala "bijelom ku*kom".

Šta se desilo tokom incidenta?

U tužbi se takođe navodi da su Hale Beri i dječak bili u njenoj kući sa njenim dečkom Van Hantom, a da se Maseo u svojoj sobi igrao koristeći naočare za virtuelnu realnost (VR), kada je glumica navodno ušla u sobu bijesna i rekla mu da izgleda "tako glupo" i da je "pravi idiot" što igra tu igru.

Situacija je navodno potom eskalirala kada je, prema Olivijeovim riječima, Hale skočila na Masea i počela fizički da se obračunava sa njim. On kaže da je uhvatila Masea za vrat i počela da ga davi, vičući: "Ko je sada dominantan?!".

Zabranjena konzumacija alkohola i testiranje

Sud je odredio da glumica ne sme da konzumira alkohol niti da bude pod njegovim ili uticajem drugih supstanci u prisustvu njihovog sina. Takođe, mora se podvrgnuti testiranju na alkohol prije, tokom ili nakon svake posjete.

Hale je navodno sjutradan poslala poruku Olivijeu u kojoj je pisalo: "Osjećam se užasno zbog onoga što se sinoć dogodilo, jer znam da se i on tako osjeća".

Izvor: Instagram/ halleberry

U tužbi se pominju raniji incidenti - prije pet godina ona je sina udarila u lice, a prije 10 godina, kako Olivije tvrdi, Beri je imala nasilan ispad, bacivši tanjir na kojem su se nalazili nož i viljuška. Prije tri godine tokom razgovora o izdržavanju djeteta, rekla je Maseu da je Olivije "bijela ku*ka koja krade novac od crnkinje".

Olivije Martinez koji je od 2013. do 2015. bio u braku sa Hale Beri, traži isključivo starateljstvo nad njihovim sinom i želi da sud naloži glumici da se drži podalje od njega i njihovog sina. Ipak, on ne želi da njihov sin prekine odnos sa majkom. Olivije samo želi da Maseo dobije "prostora nakon navodnog incidenta".

Oglasio se i advokat Beri

Sada se oglasila i advokatica Hale Beri koja je za TMZ rekla: "Reći da je ova tužba potpuno neosnovana i namjerno obmanjujuća bilo bi blago rečeno. Postoje obimni dokazi, uključujući brojne sudske odluke, koji potvrđuju da je Olivije Martinez više puta kršio sudske naloge i ometao neophodne terapijske i obrazovne intervencije na štetu svog i sina Hali Beri, maloletnog Masea što predstavlja nedolično ponašanje za koje je gospodin Martinez već zakonski sankcionisan.

Na neki način, današnja tužba nije sasvim neočekivana od osobe sa dobro dokumentovanom istorijom nepredvidivog, posesivnog i nasilnog ponašanja. Srećom, Hale je navikla na ovakvo skandalozno ponašanje gospodina Martineza i, iako je duboko pogođena, neće dozvoliti da je to odvrati od borbe za Maseove najbolje interese i pružanja ljubavi i podrške koja mu je potrebna".