Otkriven uzrok smrti 13-godišnje ćerke glumca: Gore je nego što je iko pomišljao, potvrđena najstrašnija stvar

Fiona Lou, ćerka glumca Čada Loua i producentkinje Kim Pejntor, preminula je iznenada sa 13 godina.

Izvor: instagram/ichadlowe

Vijest da je preminula srednja ćerka čuvenog glumca Čeda Loua šokirala je svijet. Zvijezda "Pretty Little Liars" je u dugogodišnjem, skladnom braku sa producentkinjom Kim Pejntor, a njihova ljubav krunisana je rođenjem tri ćerke sa kojima su redovno dijelili objave na mrežama.

Izvor: instagram/ichadlowe

Porodica važi za jednu od najskladnijih u Holivudu, te ne čudi zašto je vijest o smrti 13-godišnje Fione toliko odjeknula, naročito jer je spominjano samoubistvo.

Nove informacije o smrti djevojčice

Nažalost, prema novim informacijama, djevojčica je preminula utorak, 29. septembra 2026. godine u 1.14 časova ujutru u lokalnoj bolnici, a ljekar je, nakon izvršene obdukcije potvrdio ono najstrašnije - da se Fiona jeste ubila.

Nakon tragičnog događaja, Čad Lou i Kim Pejntor obratili su se javnosti emotivnim saopštenjem u kom su istakli da im je srce potpuno slomljeno. Opisali su svoju ćerku kao divnu, pametnu i izuzetno kreativnu djevojčicu koja je obožavala ples i bila neizmerno voljena od strane svojih sestara, 17-godišnje Mejbel i 10-godišnje Niksi Barbare.

Porodica je naglasila da je Fiona bila svjetlost njihovog života i pozvala sve koji se bore sa problemima mentalnog zdravlja, a posebno ako razmišljaju o samoubistvu, da se obrate za pomoć.

Nisu poznate okolnosti koje su dovele do tragedije. Prema riječima izvora, Fiona je bila omiljena u školi i bila je izuzetno ljubazna prema svima, kao i da je imala veliki krug prijatelja koji su utučeni zbog njenog odlaska.

Izvor: instagram/ichadlowe

Uprava škole poslala je obavještenje roditeljima i obezbijedila stručnu psihološku podršku za sve učenike i nastavnike kojima je potreban razgovor u ovim teškim danima.