Donald Tramp odbio iranski predlog za okončanje rata, najavljujući moguće pojačanje napada na Iran nakon izbora.

Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp odbacio je poslednju iransku ponudu za okončanje rata i nije isključio mogućnost da SAD nakon američkih međuizbora ponovo pojača bombardovanje Irana.

Tramp je u intervjuu za časopis Tajm, objavljenom danas, rekao da više neće prihvatiti predloge Teherana koje ne bi prihvatio ni pre godinu dana. Na pitanje da li bi nakon izbora 3. novembra mogao ponovo da intenzivira napade na Iran, odgovorio je da je to moguće.

"Ne mogu vam to reći jer, gledajte, pitate me gdje ćete bombardovati", rekao je Tramp kada su novinari tražili detalje o mogućim novim napadima.

Iran ponudio otvaranje Ormuskog moreuza

Teheran je poslednjih dana preko posrednika ponudio sporazum kojim bi se otvorio Ormuski moreuz, jedna od ključnih svjetskih ruta za transport nafte.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči predložio je da Iran otvori moreuz u roku od nedelju dana ako SAD zauzvrat ukine blokadu iranskih luka, oslobodi zamrznutu iransku imovinu i ublaži sankcije na prodaju iranske nafte, između ostalih uslova.

Tramp je taj predlog već javno odbacio, tvrdeći da Iran želi da postigne dogovor jer "mnogo gubi" i da ponuđeni uslovi nisu prihvatljivi. Uprkos tome, Katar i Pakistan nastavili su da posreduju između Vašingtona i Teherana.

Vidi opis Tramp odbio iranski predlog za kraj rata: Najavio još jače napade od ovog datuma Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 5 / 5

Iran je juče objavio da je primio i zvanični američki odgovor na svoju poslednju ponudu, ali nije otkrio šta se u njemu nalazi niti da li predstavlja formalno odbijanje.

Tramp: Završiće se vrlo brzo, na ovaj ili onaj način

Tramp je već juče dodatno zaoštrio retoriku prema Iranu. Rekao je da će ih SAD "razneti" ako uskoro ne bude dogovora i dodao da će se rat "završiti vrlo brzo, na ovaj ili onaj način".

Rat SAD i Irana traje već sedam mjeseci. Tramp je na početku sukoba predviđao da će se završiti za nekoliko nedelja, ali je poslednjih dana govorio da ne očekuje završetak prije američkih međuizbora početkom novembra.

SAD su u međuvremenu dodatno pojačale ekonomski pritisak na Iran. Vašington je uveo nove sankcije osobama i kompanijama koje optužuje za finansiranje ili snabdijevanje iranske vojne industrije, dok američka blokada iranskih luka traje od juna.

Iranska ekonomija pod velikim pritiskom

Posledice rata i sankcija snažno se osećaju u Iranu. Iranska valuta je ove nedelje pala na novi rekordno nizak nivo, na više od 2,5 miliona rijala za jedan američki dolar.

Cijene hrane i lekova znatno su porasle, a pojedini ljekovi su od početka rata poskupjeli više od tri puta. Istovremeno raste nezaposlenost, dok Iran napadima na pomorske rute pokušava da poveća pritisak na svjetsko energetsko tržište.

(Index/MONDO)