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"I mene su tukli, pa mi ništa ne fali": Nataša Bekvalac prije 25 godina glumila u domaćoj seriji, isplivali kadrovi

"I mene su tukli, pa mi ništa ne fali": Nataša Bekvalac prije 25 godina glumila u domaćoj seriji, isplivali kadrovi

Autor Dragana Tomašević
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Nataša Bekvalac je 2001. godine glumila samu sebe u domaćoj seriji "Neki novi klinci"

Nataša Bekvalac prije 25 godina glumila u domaćoj seriji, isplivali kadrovi Izvor: Tiktok/Dragi Bravo

Nataša Bekvalac danas je uspješna pjevačica i ima brojne hitove, a nedugo nakon što je objavila prvi album "Ne brini",  oprobala se i u glumi.

Nataša je tada dobila priliku da se pojavi u jednoj epizodi serije "Neki novi klinci", a glumila je - sebe.

Ona je u toj epizodi dolazila kao gost u školu, što su mnogi dječaci sa nestrpljenjem čekali, dok su neke djevojčice bile ljubomorne.

Ipak, Nata je na kraju otišla sa pjevačem Željkom Olahom, članom tada veoma popularne grupe "Peti element" koji je takođe gostovao u seriji.

Na Tiktoku je moguće pronaći kadrove iz serije, a jedan od njih je i kada joj pukne guma na automobilu, a razredni u seriji, Aleksandar Srećković Kubura, ponudi da nosi nju ili kola.

Pogledajte:

@dragi_bravo

Nikad neću zaboraviti oduševljenje kada su se u istoj epizodi "Neki novi klinci" našli Nataša Bekvalac i grupa Peti element! 🤩

♬ original sound - Dragi Bravo



Tagovi

Nataša Bekvalac serija

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