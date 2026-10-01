"I mene su tukli, pa mi ništa ne fali": Nataša Bekvalac prije 25 godina glumila u domaćoj seriji, isplivali kadrovi

Nataša Bekvalac je 2001. godine glumila samu sebe u domaćoj seriji "Neki novi klinci"
Nataša Bekvalac danas je uspješna pjevačica i ima brojne hitove, a nedugo nakon što je objavila prvi album "Ne brini", oprobala se i u glumi.
Nataša je tada dobila priliku da se pojavi u jednoj epizodi serije "Neki novi klinci", a glumila je - sebe.
Ona je u toj epizodi dolazila kao gost u školu, što su mnogi dječaci sa nestrpljenjem čekali, dok su neke djevojčice bile ljubomorne.
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Ipak, Nata je na kraju otišla sa pjevačem Željkom Olahom, članom tada veoma popularne grupe "Peti element" koji je takođe gostovao u seriji.
Na Tiktoku je moguće pronaći kadrove iz serije, a jedan od njih je i kada joj pukne guma na automobilu, a razredni u seriji, Aleksandar Srećković Kubura, ponudi da nosi nju ili kola.
Pogledajte:
@dragi_bravo
Nikad neću zaboraviti oduševljenje kada su se u istoj epizodi "Neki novi klinci" našli Nataša Bekvalac i grupa Peti element! 🤩♬ original sound - Dragi Bravo