Razvod Mustafe Sandala i Emine Jahović bio je medijski propraćen, a pjevačica je iskreno govorila o razlozima rastanka.

Izvor: MONDO

Za Melisu Sandalu, 19 godina mlađa supruga bivšeg muža Emine Jahović, Mustafe Sandala, raspisana je poternica i izdat nalog za hapšenje u sklopu velike istrage o finansijskim malverzacijama koju vodi tužilaštvo u Istanbulu.

Razvod Mustafe Sandala i Emine Jahović bio je medijski propraćen, a pjevačica je iskreno govorila o razlozima rastanka. U braku su dobili dvojicu sinova Javuza i Jamana, a iako se sa njim rastala u dobrim odnosima, kasnije su usledili problemi oko neispaćenih alimentacija.

Emina je jednom prilikom otkrila zašto se razvela od Mustafe.

"Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu hod nas se to nekako poremetilo. I pre nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine prije toga", ispričala je pjevačica.

Vidi opis Izdat nalog za hapšenje žene Mustafe Sandala: Emina Jahović nakon razvoda djevojke upozorila na jednu stvar Emina i Mustafa Sandal Emina i Nenad Radujević Emina Jahović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MONDO/Goran Sivački, Instagram/sadettinsaran Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 6 6 / 6 AD

Savetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su deca u pitanju, jer možda bi želeli da se razvedu iz nekih glupih razloga.“

Mustafa se oglasio nakon vijesti o potjernici

U turskim medijima je kao bomba odjeknula vijest da je za suprugom pjevača Mustafe Sandala raspisana potjernica zbog navodne pronevere 197 miliona eura. Nakon toga se oglasio za turske medije.

"Moj obraz je čist! Do danas apsolutno nije bilo govora o tome da kupujem ili prodajem bilo kakve fondove, niti da sam dio takve organizacije. Sa poštovanjem i istim emocijama delim osjetljivost našeg naroda po ovom pitanju. Već 32 godine moj jedini izvor prihoda je muzika, zahvaljujući vašoj podršci. Moja supruga i njen advokat već su dali neophodno objašnjenje u vezi sa ovom temom", poručio je Mustafa.

Vidi opis Izdat nalog za hapšenje žene Mustafe Sandala: Emina Jahović nakon razvoda djevojke upozorila na jednu stvar Melis Sutšurup, Mustafa Sandal Melis Sutšurup Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 11 / 11

Kako turski mediji navode, u okviru istrage o fondovima koju vodi Kancelarija za istragu finansiranja terorizma i pranja novca pri Republičkom javnom tužilaštvu u Istanbulu, navodno je izdat nalog za hapšenje Melis Sutšurup, supruge pjevača Mustafe Sandala, kao i njenog oca Džihana Sutšurupa. Pored toga, zaplijenjena je i njihova imovina.

Naime, u istrazi koja se odnosi na transakcije na tržištu kapitala, ranije je zatraženo uvođenje privremenih mera nad imovinom 106 fizičkih i pravnih lica. Među 47 fizičkih lica za koja su zatražene ove mjere našla se i Melis.

(Kurir/MONDO)