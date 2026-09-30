Raspisana potjernica za ženom Emininog bivšeg: Pronevjerila 197 miliona, a muž se pere od nje

Tužilaštvo u Istanbulu raspisalo je potjernicu za Melis Sutsurup Sandal i njenim ocem, uz blokadu njihove imovine i računa.

Izvor: Instagram/mustafasandal24/yaemana/Printscreen

U sklopu velike istrage o finansijskim malverzacijama koju vodi tužilaštvo u Istanbulu, izdat je nalog za hapšenje i raspisana potjernica za Melis Sutsurup Sandal – 19 godina mlađom suprugom poznatog turskog pjevača Mustafe Sandala, bivšeg muža Emine Jahović, kao i za njenog oca Cihana Sutsurupa.

Pored naloga za lišavanje slobode, turski pravosudni organi naložili su i potpunu blokadu i zamrzavanje celokupne imovine i bankovnih računa oca i ćerke.

Istragom je obuhvaćeno više desetina osoba, a tokom procesa privedeno je više od 50 ljudi.

197 miliona eura podigla iz spornih fondova

U turskim medijima pojavile su se tvrdnje da je Melis u poslednja tri mjeseca iz spornih fondova podigla ili preusmjerila ogromnu sumu od čak 11,1 milijardu turskih lira (što iznosi približno 197 miliona eura). Zbog sumnje da je učestvovala u nezakonitim finansijskim transakcijama povezanim sa tim fondovima, izdat je nalog za njeno hapšenje i blokirana joj je imovina.

Advokat Melis Sandal oštro demantuje navode o nelegalnom izvlačenju novca i tvrdi da cifra od 11 milijardi turskih lira ne predstavlja stvarni novac koji je ona preusmjerila "u svoj džep", već ukupan obim trgovanja koji se nakupio kroz automatske finansijske transakcije.

Melis je otputovala u Dubai i nije se vraćala u Tursku, a njen advokat tvrdi da je u Dubaiju isključivo zbog školovanja djeteta i da su transakcije prema inostranstvu bile redovne rate za kupovinu nekretnine, a ne pranje novca.



Oglasio se Mustafa

O cijeloj situaciji oglasio se i njen suprug, poznati turski pjevač Mustafa Sandal. On je istakao da sa suprugom nema nikakve finansijske veze ni zajedničke poslove.

"Osim što smo u braku, Melis i ja nemamo nikakvo materijalno partnerstvo. Već 32 godine sam u muzičkoj industriji i nemam nikakav drugi posao, zanimanje niti prihod osim muzike“, kazao je.

Vidi opis Raspisana potjernica za ženom Emininog bivšeg: Pronevjerila 197 miliona, a muž se pere od nje Melis Sutšurup, Mustafa Sandal Melis Sutšurup Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 11 / 11

Sandal je takođe potvrdio da se sin njegove supruge školuje u Dubaiju i da ona u toj zemlji ima regulisan boravak.

Mustafa Sandal i Melis Sutsurup u braku su od 2022. godine. Prije toga bio je u braku sa pjevačicom Eminom Jahović, sa kojom ima dva sina.