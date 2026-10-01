Organizatori turnira u Pekingu odredili najbolji mogući termin za Novaka Đokovića.

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Srpski teniser Novak Đoković pobjedom je startovao na turniru u Pekingu, mada je imao opet zdravstvenih problema koji su produžili meč, tako da ćemo ga gledati u 2. kolu. Neće igrati protiv Fransiska Serundola, kako se očekivalo, nego je veliko iznenađenje napravio Bu Junčkaokete, domaći teniser.

Organizatori su odredili termin koji će pogodovati i navijačima iz Kine, ali i iz našeg regiona, tako da ćemo u idealnom terminu opet moći da uživamo u tenisu najboljeg svih vremena.

Kad igra Novak Đoković?

Meč između Novaka Đokovića i Bu Junčkaoketea zakazan je za petak od 14.30 po centralnoevropskom vremenu, odnosno biće to "prajm tajm" - večernji termin u Pekingu (20.30).

Prije njih na istom terenu gledaćemo duel Arine Sabalenke i Renate Zarazue, gdje će srpski as sigurno navijati za Bjeloruskinju.

Šta je rekao Đoković?

Izvor: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

U prvom kolu, Novak Đoković je bio bolji od Boržeša, a meč protiv Bua (104. na svijetu) biće inače njihov prvi međusobni susret za koji će srpski as probati da uhvati formu:

"Moj rezultat je ovdje besprijekoran, nisam igrao 11 godina, ali postoji razlog zašto volim da igram u Kini. Način na koji se ponašaju prema meni, način na koji me podržavaju, osjećam se zaista kao kod kuće. Iskreno, nisam očekivao punu kuću za prvi meč, 15.000 ljudi. Još uvijek sam iznenađen u ovim godinama poslije toliko mečeva u životu, prijatno, tako da ću dati sve od sebe da uzvratim ljubav i strast koju su donosili ovom turniru i meni", jasan je bio Novak.