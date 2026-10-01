U italijanskim školama stupila je na snagu zabrana prekrivanja lica, čime su zabranjene burke i nikabi. Takođe, uvodi se i kvota od najviše 30 odsto stranaca po odeljenju.

Izvor: Chris Kleponis - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia

U svim italijanskim školama danas je stupila na snagu zabrana prekrivanja lica, nakon što je predsednik Italije Serđo Matarela potpisao uredbu desničarske vlade premijerke Đorđe Meloni, saopšteno je iz kabineta predsednika.

Prema ovoj uredbi, lica učenika moraju ostati prepoznatljiva, čime se u praksi zabranjuje nošenje islamskih velova koji potpuno prekrivaju lice, poput burke i nikaba.

Od školske 2027/2028. godine uvodi se i ograničenje prema kojem u prvim razredima na svim nivoima obrazovanja najviše 30 odsto učenika mogu činiti deca stranog porekla koja ne govore dovoljno dobro italijanski jezik.

Mere su uvedene hitnom uredbom, a parlament sada mora da ih potvrdi u roku od 60 dana.

Kvota se odnosi na decu koja nemaju italijansko državljanstvo, nisu rođena u Italiji i nisu najmanje dve godine pohađala italijanski vrtić. U srednjim školama, učenici moraju imati najmanje tri godine školovanja u Italiji kako ne bi ulazili u pomenutu kvotu.

Takođe, roditeljima koji imaju velike poteškoće sa italijanskim jezikom moglo bi biti naloženo da pohađaju kurseve jezika ukoliko njihove jezičke barijere otežavaju komunikaciju sa školom koju njihovo dete pohađa.

Premijerka Meloni najavila je ove mere početkom septembra, a vlada je ubrzo nakon toga odobrila uredbu.

Đorđa Meloni od 2022. godine predvodi italijansku trostranačku koaliciju sastavljenu od desničarskih i konzervativnih stranaka. Na izborima je pobedila uz obećanje da će zauzeti čvršći stav prema migracijama.

Njena stranka Braća Italije (Fratelli d'Italia) i dalje vodi u istraživanjima javnog mnjenja uoči izbora koji se očekuju sledeće godine. Međutim, koalicija se nedavno našla pod pritiskom novoosnovane stranke Nacionalna budućnost (Futuro Nazionale), koju predvodi bivši general Roberto Vanaci, a koja zagovara još stroži pristup migracijama.