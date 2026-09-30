Tvrdi se da je Melis Sutšurup povukla 11 milijardi lira iz fondova koji su u postupku likvidacije.

Izvor: Printscreen

Bivši muž pjevačice Emine Jahović i turska muzička zvijezda, Mustafa Sandal, našao se sada u žiži interesovanja zbog svoje 19 godina mlađe supruge, Melis Sutšurup, koja se prema pisanju turskih medija našla na potjernici.

Kako prenose turski mediji, u okviru istrage o fondovima koju vodi Kancelarija za istragu finansiranja terorizma i pranja novca pri Republičkom javnom tužilaštvu u Istanbulu, izdat je nalog za hapšenje Melis Sutšurup, supruge pjevača Mustafe Sandala, kao i njenog oca Džihana Sutšurupa. Pored toga, zaplijenjena je i njihova imovina.

Tvrdi se da je Sutšurup povukla 11 milijardi lira iz fondova koji su u postupku likvidacije, dok su Mustafa Sandal i njegova supruga odbacili ove optužbe u odvojenim izjavama datim 27. septembra.

Vidi opis Mustafa se oglasio nakon vijesti o potjernici: Evo ko je 19 godina mlađa supruga za koju je izdat nalog za hapšenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ovim povodom, oglasio se i Mustafa Sandal:

"Moj obraz je čist! Do danas apsolutno nije bilo govora o tome da kupujem ili prodajem bilo kakve fondove, niti da sam dio takve organizacije. Sa poštovanjem i istim emocijama dijelim osjetljivost našeg naroda po ovom pitanju. Već 32 godine moj jedini izvor prihoda je muzika, zahvaljujući vašoj podršci. Moja supruga i njen advokat već su dali neophodno objašnjenje u vezi sa ovom temom", stoji u njegovoj izjavi.

Ko je Melis?

Melis Sutšurup, u vezi je sa 19 godina starijim Mustafom Sandalom od 2019. godine, a sa njim je na ludi kamen stala 2022. na spektakularnom vjenčanju u Rimu.

Pogledajte fotografije sa vjenčanja:

Rođena je 1989. godine i prije nego što je stala na ludi kamen sa Turskom zvijezdom imala je jedan brak, u kome je rodila sina.

U svom vlasništvu posjeduje privatni biznis u Turskoj, a bavi se i influensom. Na svom Instagramu ističe da živi na tri lokacije - Dubai, London i Istanbul.



