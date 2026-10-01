Kos je to saopštila na Ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Pržnu, gdje je pohvalila dosadašnji napredak Crne Gore i čestitala potpredsjedniku Vlade i ministru vanjskih poslova Ervinu Ibrahimoviću na ostvarenim reformskim rezultatima

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, navodeći da se na narednoj međuvladinoj konferenciji, koja je planirana za sredinu oktobra, očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja, prenosi RTCG.

Kos je to saopštila na Ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Pržnu, gdje je pohvalila dosadašnji napredak Crne Gore i čestitala potpredsjedniku Vlade i ministru vanjskih poslova Ervinu Ibrahimoviću na ostvarenim reformskim rezultatima.

„Već ste zatvorili 18 pregovaračkih poglavlja, a očekujemo da će još nekoliko poglavlja biti zatvoreno na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra. Sada ste čvrsto u završnoj fazi, zato nastavite da ulažete svu energiju u uspješan završetak pregovora“, kazala je Marta Kos.

Prema njenim riječima, napredak Crne Gore predstavljao je podsticaj za evropsku politiku proširenja i dao dodatni zamah procesu integracije zemalja Zapadnog Balkana.

„To je vaše dostignuće ovdje u Crnoj Gori – stvorili ste novi zamah za proširenje na cijelom području Zapadnog Balkana“, rekla je ona.

Kos je govorila i o odnosu između geopolitičkog značaja proširenja i principa zasnovanog na zaslugama, ističući da ta dva pristupa nijesu međusobno suprotstavljena.

„Geopolitika određuje zašto je proširenje važno i koliko hitno moramo djelovati. Mi ostajemo privrženi principu zasnovanom na zaslugama, jer upravo zasluge određuju uslove, ko je spreman da se pridruži i kada“, kazala je komesarka.

Ona je 2026. godinu ocijenila kao rekordnu za politiku proširenja EU, navodeći da je za prvih devet mjeseci otvoreno ili zatvoreno više pregovaračkih poglavlja nego tokom bilo koje prethodne godine u posljednjih četvrt vijeka.

„Devet mjeseci od početka godine, već smo otvorili ili zatvorili više poglavlja nego u bilo kojoj prethodnoj godini u posljednjih 25 godina“, rekla je Marta Kos.

Komesarka je poručila i da proširenje EU ne treba posmatrati isključivo kroz političku prizmu, već i kao pitanje bezbjednosti, ekonomskog razvoja i otpornosti evropskih demokratija.

Ministarski sastanak u Pržnu okupio je šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana, visoke predstavnike država članica Berlinskog procesa, Evropske unije i regionalnih organizacija. Domaćin skupa bio je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, piše RTCG.

Ibrahimović je istakao da Crnu Goru očekuje nastavak rada na reformama, ali i smirivanje političkih tenzija kako bi evropske integracije mogle biti uspješno nastavljene.

„Još moramo da radimo na reformama, ali što je i važno, smanjiti političke tenzije. Čeka nas još posla u sklopu evropskih integracija, a proces transformacija moramo pripremiti mi sami“, rekao je Ibrahimović.