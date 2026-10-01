Nišlija B. Đ. (41) uhapšen je zbog sumnje da je u stanu, nakon svađe, rukama davio emotivnu partnerku T. Đ. (27), a potom joj nožem naneo posekotinu na vratu. Određeno mu je zadržavanje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Više javno tužilaštvo u Nišu odredilo je zadržavanje B. Đ. (1985) iz Niša zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Kako se sumnja, sve se dogodilo u stanu u Nišu, u kojem je osumnjičeni živio sa emotivnom partnerkom T. Đ. (27).

Kako se sumnja, nakon svađe, B. Đ. je partnerku hvatao i rukama stezao za vrat, a potom je napao nožem i nanio joj posekotinu dugu oko pet centimetara u predelu vrata.

Povreda je kvalifikovana kao laka tjelesna povreda.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 113. u vezi sa članom 30. Krivičnog zakonika.

(Blic/MONDO)