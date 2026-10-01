Medicinski helikopter srušio se kod ostrva Katalina u blizini Los Anđelesa. U teškoj nesreći poginule su dvije osobe, dve su prevezene u bolnicu, a za jednom se i dalje traga.

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Medicinski helikopter srušio se sinoć kod ostrva Katalina u blizini Los Anđelesa. U nesreći su poginule dvije osobe, dvije su prevezene u bolnicu, dok se za jednom osobom još traga, prenosi AP.

Džonatan Tores iz vatrogasne službe okruga Los Anđeles potvrdio je smrt dvije osobe i prevoz dvoje povređenih u lokalne bolnice. Nadzornica okruga Dženis Han objavila je na platformi Iks (X) da je, prema informacijama koje je dobila, helikopter pao nedugo nakon poletanja sa ostrva.

Potraga za nestalima i olupinom

Vlasti su dojave o nesreći primile sinoć nešto pre 20 časova, nakon čega su na teren izašle hitne službe i američka Obalska straža. Olupina letjelice locirana je na dubini od 73 metra kod ostrva Katalina, koje je od obale okruga Los Anđeles udaljeno oko 35 kilometara.

Zdravstveno stanje jedne od hospitalizovanih osoba zasad nije poznato. Pretpostavlja se da je helikopter bio u vlasništvu kompanije "Rič er medikal servisiz" (REACH Air Medical Services) iz Sakramenta.