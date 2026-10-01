Novi prostor na Ljuboviću namijenjen je šetnji, rekreaciji i boravku u prirodi, a otvaranjem šetališta, kako je ocijenjeno, Podgorica je dobila još jednu uređenu javnu površinu dostupnu građanima.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Podgorica je danas dobila novo uređeno šetalište na brdu Ljubović, dugo oko 600 metara, u čiju je izgradnju Glavni grad uložio 800.000 eura sa uračunatim PDV-om. Šetalište je zvanično otvorio gradonačelnik Podgorice prof. dr Saša Mujović, koji je poručio da će novi prostor dodatno unaprijediti kvalitet života stanovnika Zabjela, okolnih naselja, ali i građana Podgorice.

„Veliko zadovoljstvo što danas otvaramo još jedan važan projekat za Glavni grad – šetalište uz brdo Ljubović koje će povezati urbani dio grada sa ovim našim poznatim izletištem. Šetalište je dugo 600 metara i koštalo je Glavni grad 800.000 eura sa PDV-om. Na ovaj način otvaramo ovaj dio grada i smatram da će dati dodatnu vrijednost, kako za mještane ovog dijela grada, tako i za ostatak Podgorice“, kazao je Mujović.

U okviru projekta uređeno je i više od 2.000 kvadratnih metara novih zelenih površina. Gradonačelnik je posebno pohvalio Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice, koja je vodila realizaciju projekta, kao i gradsko preduzeće Zelenilo, angažovano na uređenju zelenih površina.

„Ovo je nova vrijednost i zaista tome svi treba da se radujemo. Mislim da je ovo prava potvrda da ova gradska administracija drži datu riječ, da vodi računa da one projekte koje smatra važnim za građane uspješno privede kraju“, poručio je Mujović.

Novi prostor na Ljuboviću namijenjen je šetnji, rekreaciji i boravku u prirodi, a otvaranjem šetališta, kako je ocijenjeno, Podgorica je dobila još jednu uređenu javnu površinu dostupnu građanima.

Mujović je podsjetio i na period od najave projekta do njegove realizacije. Kako je kazao, šetalište je bilo najavljeno još 4. februara 2022. godine, uz tada definisan rok za završetak do kraja iste godine.

„Bez ikakve malicioznosti, želim da kažem da je ovaj projekat od bivše gradske vlasti najavljen još 4. februara 2022. godine i da je definisani rok za završetak bio kraj 2022. godine. Dakle, vidite i sami, to obećanje realizovala je ova gradska administracija i danas imamo puno razloga za zadovoljstvo“, kazao je Mujović.

Tokom realizacije projekta bilo je i kritika zbog načina na koji se interveniše na prostoru brda Ljubović, uključujući navode o mogućem uticaju na biljni fond. Gradonačelnik je kazao da je gradska administracija bila spremna da odgovori na kritike i obrazloži projekat.

„Kada vjerujete u neki projekat, kada znate da je za dobro građana, onda morate biti spremni i na kritike, a i sami znate da je bilo kritika prilikom gradnje šetališta. Bilo je protesta, priče da agresivno djelujemo na brdo Ljubović, da uništavamo biljni fond. Sve smo istrpjeli i bili argumentovani u obrazloženjima zašto je projekat dobar, i danas kada je završen, pozivam sve one koji su imali određenu vrstu dilema da posjete Ljubović i vide kako ovaj dio grada sada izgleda. Ako vjerujete u ono što radite i znate da radite dobro, onda prepreke nema i kao rezultat svega toga dolaze i ovakvi projekti“, zaključio je Mujović.