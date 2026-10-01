Nenad Manojlović ovu odluku je donio prije nego što je odlučio na izbaci album.

Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda

Pjevač Nenad Manojlović prije mjesec dana donio je radikalnu promenu da napusti Grand, i posle 10 godina počne sve otpočetka.

Započeo je novu saradnju sa EMDC, i otvorio novi jutjub kanal.

Vidi opis Brat Rade Manojlović napustio Grand nakon što je u njemu osjedio: Pjevač nakon tri nedelje zgrnuo milion Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Specijal Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand/screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Kontra Show/YouTube/Grand Magazin Tv Grand/screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Specijal Br. slika: 6 6 / 6 AD

Neša je sve ovo uradio taman kad je odlučio da publici predstavi svoj prvi album, a zahvaljujući ovoj odluci, on je za 3 nedelje dobio čak 800.000 pregleda na svojim pjesmama.

Ostao je dosledan saradnicima, pa je tako na svom prvom albumu odlučio da saradjuje sa čuvenim Petrom Stokanovićem, koji mu je napisao najveći hit "Ti meni, ja tebi".

O bakšišu

Na Šabačkom vašaru, Nenad Manojlović još jednom je pokazao zašto važi za jednog od najtraženijih izvođača kada je u pitanju dobra zabava.

Iako priznaje da je atmosfera odlična, Nenad je otkrio da bakšiša na vašaru uvek ima, ali da mnogi pjevači nisu uspjeli da novac iskoriste za kupovinu stanova.

"Bakšiša je uvijek bilo, ali mnogi nisu kupili stanove, malo je i do toga kako se sačuvaju pare", istakao je nedavno Manojlović.

Naglasio je da mu nastupi na vašaru nikada nisu predstavljali razlog za stid. Po njegovim riječima, odrastao je uz narodnu muziku i pjevače koji su mu bili uzori, pa mu je rad na vašarima prirodan deo karijere.

(Telegraf/MONDO)