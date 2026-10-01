Mario Hezonja je u NBA stigao mnogo drugačiji sada nego 2015. godine kada je bio peti pik na draftu. Sa 32 kilograma više!

Izvor: EPA/JUANJO MARTIN/Stephen M. Dowell / Newscom / Profimedia

Mario Hezonja čeka da se ponovo dokaže u NBA ligi, ali to je dosta drugačiji Mario Hezonja od onoga koji je stigao kao peti pik u ligu 2015. godine. Tada je Hrvat imao 86 kilogarama, a sada ima 118, što je 32 kilograma više nego na početku karijere!

Sjajni Dubrovčanin debitovao je kao maloletan u prvom timu Barselone i onda je 2015. godine Orlando potrošio petog pika na njega. Tada je imao 86 kilograma, a zadržao se u NBA ligi pet godina igrajući za Orlando, Njujork i Portland. Nakon toga se povukao iz Amerike kada mu je pala minutaža i promenjena mu je uloga u timovima, ali se ni u Panatinaikosu nije snašao. Ipak zaigrao je sjajno u Uniksu, pa je četiri godine dominirao u Real Madridu.

Sada se vratio u NBA i potpisao je za Klivlend Kavalirse i videćemo da li će ga koristiti Kavsi kao trojku ili četvorku, ali svakako su dobili drugačijeg igrača nego Orlando 2015. godine. Sada ima 118 kilograma, a iako je zadržao sjajnu kontrolu lopte i šut sada je mnogo spremniji da se izbori za skok ispod koša i da izdrži kontakt.

Kako je igrao Mario Hezonja?

Vidi opis Mario Hezonja se pojavio u NBA sa 32 kg više: Ameri ne mogu da vjeruju da je to isti igrač koga pamte Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ip / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN Prees Br. slika: 5 5 / 5

Ne samo 11 godina kasnije, nego i sa 32 kilograma više Mario Hezonja djeluje da dolazi drugi put u NBA kao mnogo bolji igrač. Videćemo da li će ovoga puta uspeti da se nametne.

On je u NBA krenuo solidno, imao je 6,1 poena u ruki sezoni, ali u Orlandu nije dogurao preko 9,6 poena po meču. U Njujorku je djelovalo da će igrati, ali kada je došao u Portland pala mu je minutaža na samo 16 minuta po meču i razmišljao je čak i da prestane sa košarkom tada.