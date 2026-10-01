Preminula je jutros u Beogradu u 96. godini.

Izvor: POOL / AFP / Profimedia

Nekadšnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je jutros u Beogradu u 96. godini, potvrđeno je Srni iz izvora bliskih porodici. Sahrana bi trebalo da bude obavljena u Banjaluci.

Plavšićeva je bila političarka, univerzitetska profesorka i doktorka bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član Predsjedništva nekadašnje SR BiH.

Bivši je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, bivši fukcioner SDS-a i bivši predsjednik Srpskog narodnog saveza (SNS).

Biljana Plavšić je rođena 7. jula 1930. godine u Tuzli, u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, a odrasla u Sarajevu. Diplomirala je biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gđe je i doktorirala botaniku, oblast biljna virusologija. Specijalizaciju je završila u Americi kao Fulbrajtov stipendista.

Pred Haškim tribunalom priznala je krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi i 2003. osuđena na 11 godina zatvora.