"Užasne slike su mi prolazile kroz glavu": Lepa Brena zbog povećanog tumora morala na hitnu operaciju

Lepa Brena govorila je o zdravstvenom problemu sa kojim se borila.

Izvor: grand online/printscreen

Pjevačica Lepa Brena suočila se sa velikim zdravstvenim problemom, o kojem dugo nije imala snage da govori javno. Kako je ispričala, ljekari su je tada upozorili na ozbiljan rizik i mogućnost da oboli od karcinoma, što je za nju bio ogroman šok.

„O ovom prvi put pričam, 2010. godine, imala sam ozbiljnu operaciju ciste na jajniku. Moj doktor Saša Ljubić mi je rekao da uradim taj zloglasni BRCA test, gdje se pokazalo da imam mutiran gen i da imam velike šanse i mogućnosti da dobijem kancer dojke. Tumor-marker, koji sam imala tada, bio je jako povećan i hitno sam otišla na operaciju ciste na jajniku. Naravno, ćutala sam o svemu tome, ali moram vam reći da je to bio jako veliki šok za mene“, priznala je Brena.

Nakon što je prošla kroz težak period i suočila se sa nalazima koji nisu bili nimalo ohrabrujući, pjevačica je odlučila da promijeni životne navike i striktno se pridržava savjeta ljekara. Upravo iz tog razloga, kako ističe, danas želi da pošalje snažnu poruku svim ženama.

„Žene treba da znaju, a ja sam to tada naučila, da kada je pozitivan BRCA test, ne smijete više da koristite nikakve hormonske preparate. Počela sam da živim po svim tim pravilima koje su mi ljekari naložili. Sve ovo sada govorim upravo zbog toga što ovom svojom porukom želim da podignem svijest žena da treba da urade test jer odmah znate da li imate mogućnost za dobijanje karcinoma ili ne. Na taj način možete da sačuvate svoj život i zdravlje jer puno žena dobije kancer grlića materice, jajnika ili dojke, a da uopšte ne znaju odakle to potiče.“

Govoreći o najtežim trenucima, Brena je priznala da je strah bio ogroman i da su joj kroz glavu prolazile najcrnje misli. Posebno ju je pogodilo to što je u isto vrijeme i svjetski poznata glumica Anđelina Džoli donijela sličnu, radikalnu odluku zbog istog genetskog rizika.

„Ćutala sam svih ovih godina, sve do danas. U isto to vrijeme Anđelina Džoli uradila je mastektomiju grudi jer je bila pozitivna na pomenutom testu. Otišla sam kod profesora Svetozara Damnjanovića, koji mi je objasnio šta i kako može da se desi. Ako mi vjerujete, jedno dva dana nisam mogla da ponovim moj broj telefona, toliko sam bila u šoku. Bila sam jako uplašena, nisam znala za sebe. Imala sam takav strah da neću izvesti djecu na put, da svašta može da se desi. Užasne slike su mi prolazile kroz glavu. Ipak, bolje je prihvatiti neke teške činjenice na vrijeme i znati kako se boriti sa njima nego bježati od istine. Ljudi moraju da vode računa o svom zdravlju. To je najvažnije i najbitnije“, rekla je Brena za Blic.

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Pogledajte 00:17 Lepa Brena na aerodromu Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Blic/MONDO)