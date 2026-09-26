Suzana Jovanović progovorila o odnosu sa Lepom Brenom: Razočarana udovica Saše Popovića poručila jedno

Suzana Jovanović progovorila o odnosu sa Lepom Brenom, razočarana medijskim spekulacijama o njihovim relacijama.

Izvor: Printscreen Prva tv

O odnosu Suzane Jovanović, udovice Saše Popovića, i porodice Živojinović mjesecima se speculiše u javnosti. Nakon brojnih medijskih nagađanja o tome u kakvim su relacijama i da li su uopšte u kontaktu, Suzana je tokom gostovanja u emisiji "Premijera - vikend specijal" odlučila da reaguje na ove tvrdnje.

Kada ju je voditelj upitao o cijeloj prašini koja se podigla na estradnoj sceni:

"Mnogo se pisalo o Živojinovićima i Vama, to je bila senzacija na javnoj sceni. Gdje su bili, da li su došli, u kakvim ste odnosima... Da li želite da kažete ili ne?"

Suzana je stavila tačku na dalja nagađanja i kratko poručila:

"Ne želim. Zaista ne želim. Nema potrebe."

Ovakav odgovor uslijedio je nakon perioda u kom su se obe strane suzdržavale od detaljnijih komentara. Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci i sama Lepa Brena je na aerodromu "Nikola Tesla" vešto izbjegla odgovor na pitanja novinara o dokumentarcu o Saši Popoviću i odnosu sa Suzanom, preusmjerivši razgovor na svoje poslovne obaveze.