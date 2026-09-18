Lepa Brena i Boba Živojinović žive na Bežanijskoj kosi, a njihove komšije otkrile su kakvi su kada misle da ih niko ne gleda

Izvor: YouTube/printscreen/VOSTCAST

Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović decenijama unazad žive na Bežanijskoj kosi u vili koja važi za jednu od najluksuznijih u Beogradu, što potvrđuju i brojne objave na mrežama iz njihovog porodičnog doma.

Pogledajte kako izgleda luksuzno imanje:

Vidi opis "Viktor je došao sa nožem": Progovorile Brenine komšije, haos na Bežaniji, evo kako se pjevačica zapravo ponaša Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 15 / 15 AD

No, zanimljivo je da, iako imaju milione na računu, i važe za ogromne zvijezde u regionu, i Brena i Boba nisu umišljeni, a u kraju su stekli reputaciju omiljenih komšija.

"Normala je i prirodna"

Prema riječima ljudi iz njihovog kraja, Brena i Boba važe za srdačne i jednostavne ljude, a komšije često ističu da su uvijek ljubazni i spremni da pomognu kada god zatreba.

Jedna komšinica opisala je situaciju kada se u kraju aktivirao bezbjednosni alarm, pa je došlo do uzbune i panike.

"Sjajan odnos imamo sa Brenom. Često dolazi kod nas na kafu, pričamo, smijemo se. Normalna je i prirodna žena. Dobra je, vidi se da nas voli sve. Idemo i mi kod nje. Ljubazno nas uvijek primi u kuću. I na kafu, i na razne proslave, kako da ne! Pomažemo se, takođe!", rekla je, i dodala:

"Jednom se kod nas aktivirao alarm, ona i Viktor su odmah došli sa nožem. Mislili su da neko hoće da nam obije kuću. Super su, stvarno."

Inače, Brenine komšije su i ranije govorile za medije, te otkrile još neke nepoznate detalje o pjevačici:

"Brenu stalno viđamo na pijaci. Ide svake nedelje istim danom u isto vrijeme. Bira uvijek samo zdrave proizvode, a društvo joj prati vozač. Stalno je nasmijana i ljubazna. Kući se vrati sa gomilom voća i povrća, a i po njenoj liniji se vidi da vodi računa o ishrani", rekao je jedan komšija i dodao:

"Ona je domaćica u pravom smislu te riječi, a Boba je drugarčina. On će majstorima da da jagnjiće, prasiće, a Brena nije toliki rasipnik".

"Fina je ona i jaka žena. Vidi se da je odrasla u jednoj divnoj porodici. Ona je besprekorna, svaka joj čast. Ona drži pod kontrolom onog Bobu. Ona je stub porodice, veoma sposobna žena. Vidi se da je dobro vaspitana, to se osjeća, oni su svi veoma povezani, drže se zajedno. Ona drži porodicu na okupu. Svi se paze i svi se čuvaju. Oni samo prođu, jave se i to je sve", dodala je komšinica na kraju.

(Kurir.rs/MONDO)