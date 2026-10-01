Za učešće u akciji, kako navode iz kompanije, neophodno je da kupac ima izmirenu posljednju fakturu izdatu u mjesecu u kojem se sporazum potpisuje.

Izvor: MONDO

Iz Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) saopštili su da od danas počinje akcija „Sporazum po povlašćenim uslovima – Za potrošače iz privrede“, koja će poslovnim korisnicima omogućiti povoljnije uslove za izmirivanje postojećih dugovanja za električnu energiju.

„U želji da našim kupcima iz privrede olakšamo izmirenje obaveza za utrošenu električnu energiju, od danas, 1. oktobra, pokrećemo akciju „Sporazum po povlašćenim uslovima – Za potrošače iz privrede“. Akcija je namijenjena kupcima iz kategorije „Ostala potrošnja“ i pruža mogućnost da postojeći dug izmire pod povoljnijim uslovima, uz model otplate prilagođen njihovim mogućnostima“, navode iz EPCG.

Akcija će trajati do 31. decembra 2026. godine, a zainteresovani kupci u tom periodu mogu zaključiti sporazum o izmirenju duga po povlašćenim uslovima, prenosi Dan.

„Kupcima omogućavamo da, uz priznanje ukupnog duga, odaberu otplatu 25 odsto, 33 odsto, 50 odsto ili 100 posto duga, u najviše 30 mjesečnih rata, uz minimalnu mjesečnu ratu od 50 eura“, dodaju iz EPCG.

Za učešće u akciji, kako navode iz kompanije, neophodno je da kupac ima izmirenu posljednju fakturu izdatu u mjesecu u kojem se sporazum potpisuje.

„Tokom trajanja sporazuma potrebno je redovno izmirivati tekuće račune i ugovorene rate. Po isteku posljednje rate, za eventualni preostali iznos duga može se zaključiti novi sporazum, pod uslovom da su dospjele obaveze uredno izmirene“, dodaju iz EPCG.

Posebna pogodnost, kako ističu, odnosi se na to što se tokom urednog izmirivanja obaveza definisanih sporazumom neće obračunavati zatezna kamata, piše Dan.

„Takođe, nećemo primjenjivati mjere prinudne naplate, uključujući obustavu snabdijevanja električnom energijom i podnošenje predloga za izvršenje, sve dok kupac uredno izmiruje preuzete obaveze. U skladu sa uslovima akcije, predviđeno je i povlačenje već podnijetih predloga za izvršenje pred nadležnim sudovima i javnim izvršiteljima“, saopštili su iz EPCG.

Iz kompanije navode da je cilj akcije da privrednim kupcima omogući jednostavniji način regulisanja postojećih dugovanja, uz istovremeno podsticanje redovnog izmirivanja novih računa za električnu energiju.