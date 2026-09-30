Rusija smatra da su evropske fabrike koje proizvode oružje za Ukrajinu direktno uključene u sukob, upozorava portparolka Zaharova.

Izvor: Maxim Blinov / Sputnik / Profimedia

Fabrike u Evropi koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne su vojne mete za Rusiju, rekla je portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova u srijedu.

Zaharova je na konferenciji za novinare rekla da su evropske zemlje direktno uključene u sukob putem vojne podrške Ukrajini, dodavši da takve aktivnosti odlažu kraj rata.

To je bio njen odgovor na pitanje o spremnosti Poljske da na svojoj teritoriji izgradi fabriku za proizvodnju raketa presretača za sistem Patriot za Ukrajinu.

"Fabrike oružja u evropskim zemljama koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne su vojne mete za Rusiju i ne treba misliti da će vojne fabrike van ukrajinske teritorije koje proizvode oružje za režim u Kijevu biti sigurne. Svako ko tako misli - vara se", rekla je Zaharova.

"Evropske zemlje su direktno uključene"

"Evropske zemlje su direktno uključene u ukrajinski sukob. Onе ne pružaju samo pomoć. Otvaranjem fabrika oružja i zajedničkih ulaganja, one su u potpunosti uključene. A to samo odlaže rješenje sukoba umjesto da pomaže, kao što neke snage u Evropi misle ili zamišljaju", dodala je.

NATO i mnoge evropske zemlje rekle su da će nastaviti da pružaju podršku Ukrajini i pomažu joj da potisne ruske snage i nastavi da obara ruske dronove i projektile.