Agencija za zaštitu životne sredine pokrenula je disciplinski postupak protiv svog zaposlenog, poznatog crnogorskog ornitologa Darka Saveljića, koji je prethodnih dana u javnim istupima kritikovao novi Pravilnik o lovu na divljač.

Izvor: Facebook/Darko Saveljić

Saveljić smatra da je njegova kritika bila i te kako opravdana jer je, kako ocjenjuje, ovaj Pravilnik gori od prošlog, pišu Vijesti.

Konstatuje da bi, kao prepoznati borac za sredinu, trebalo da ima podršku Agencije čiji je zaposleni i ocjenjuje da je skandalozno što se njegovi nadređeni, umjesto Pravilnikom, bave pojedincima koji štite javni interes.