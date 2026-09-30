Slika penzionerke koja je iz cegera izvadila pištolj i likvidirala građevinskog investitora obišla je svijet, ali se iza naizgled jednostavnog obračuna oko imovine na Zvezdari krila zamršena mreža sukoba, mračnih dosijea i tragičnog kraja u kućnom pritvoru.

Izvor: Kurir/Vladimir Šporčić

Stojanka Stojanović nije ime koje će izazvati mnogo pažnje, ali nadimak koji joj je javnost dala, baka Coka, sasvim je druga priča.

Ona je postala svjetska vijest kada je u 2. septembra 2018. godine, iz neposredne blizine, hladnokrvno i surovo, poput najprofesionalnijeg plaćenog ubice, pred kamerama za video-nadzor pucala u Zorana Trifunovića (58), porijekom iz Jagodine, sa kojim je bila u sukobu.

Presudila je sebi prije suda, 10. decembra 2020. godine, ali priča o Baka Coki i danas izaziva buru u Srbiji i Beogradu.

Snimak ubistva koje je počinila žena koja je u tom trenutku imala 70 godina obišao je svijet i dospio u skoro sve važne medije. Snimak je sa nadzorne kamere na jednoj kući u Ulici Vučićev prolaz, na Zvezdari, vrijeme je 7.30 sati, datum 2. septembar 2018. godine.

Na njemu se vidi kako čovjek obučen u košulju i pantalone ide ulicom i u jednom trenutku mu prilazi žena, pristojno obučena, sa kačketom na glavi i naočarama za sunce. Žena nosi torbu, kao da je krenula u kupovinu, ali kada je prišla čovjeku, iz cegera je izvukla pištolj, CZ 99, skoro ga prislonila čovjeku uz vrat i opalila prvi hitac, odmah ispod brade.

Izvor: YouTube/Printscreen/BCNovosti

Trifunović je vjerovatno bio mrtav i prije nego što se srušio na asfalt, ali je Coka ispalila još dva hica, kako bi se reklo "ovjerila ga", a potom mirno stavila pištolj u torbu i odšetala kao da se ništa nije dogodilo.

Zahvaljujući snimcima brzo je identifikovana, a policija je opkolila njenu kuću u kojoj je živjela sa sinom Markom u Ulici Olge Ivanović, nedaleko od mjesta ubistva, takođe na beogradskoj Zvezdari. Posle kraćih pregovora, policajci su izveli penzionerku - ubicu.

Kada je priča dospjela u medije i kada su počeli da isplivavaju detalji, većina ljudi je gajila određene simpatije prema baka Coki, jer se ispostavilo da je ubijeni čovjek, Zoran Trifunović, građevinski investitor, nije imao baš potpuno čistu prošlost.

U prvi mah se činilo da je u pitanju investitorsko nasilje, a da je Stojanka uzela pravdu u svoje ruke, pa je, takoreći, nezvanično proglašavana narodnim herojem.

Tih dana je čak na pojedinim tablama sa nazivima ulica u tom kraju prestonice, originalno ime prilijepljeno naljepnicama na kojima je pisalo: "Ulica narodnog heroja Stojanke Coke Stojanović". Ali, ispostaviće se da je cio slučaj mnogo komlikovaniji nego što se na prvi pogled činilo.

Izvor: Kurir/Ana Paunković