Generalni sekretar NATO-a Mark Rute poručio da Moskva ne može pobediti Savez i pozvao Putina da obustavi nuklearne pretnje i rat u Ukrajini.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da trenutno ne postoji direktna pretnja teritoriji Saveza, dok ruske nuklearne prijetnje ne smatra ozbiljnim. Kako je rekao, Moskva nikada ne bi mogla da pobijedi u direktnom sukobu sa NATO-om. Rute je to kazao u srijedu na samitu o odbrani i svemiru koji je Euronews organizovao u Briselu.

"Pripremili smo se za ovakve situacije i imamo planove, a to važi za cio NATO. Branićemo svaki centimetar teritorije NATO-a. Ta prijetnja trenutno ne postoji, a ako se bilo šta dogodi, spremni smo da uzvratimo", rekao je Rute.

Reakcija na rusko pismo

Njegove izjave uslijedile su nakon medijskih napisa o pismu koje je Rusija navodno poslala NATO-u. U njemu Moskva upozorava Savez da ne pokušava da odsiječe enklavu Kalinjingrad od ostatka Rusije i poručuje da je spremna da upotrebi cio svoj arsenal, uključujući nuklearno oružje.

"Mi smo odbrambeni savez. Prestanite sa nuklearnim prijetnjama jer su one potpuno nepotrebne i nimalo ne pomažu. A prije svega, zaustavite rat u Ukrajini - ničim izazvanu agresiju na tu zemlju", poručio je Rute.

"Putin ne može da pobijedi NATO"

Rute nije želio da potvrdi sadržaj pisma, navodeći da je na Rusiji da ga objavi. Odbacio je mogućnost konkretne nuklearne prijetnje ili eskalacije usmjerene ka baltičkim državama.

"Svi znaju da ruski predsjednik Vladimir Putin nikada ne može da pobijedi NATO. Zato ovo ne shvatam ozbiljno. Ipak, moramo da odgovorimo i jasno poručimo da je NATO odbrambeni savez, kao što sam već rekao, te da zahtijevamo prekid rata u Ukrajini i nuklearnih prijetnji", izjavio je.