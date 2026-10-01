Glumica Dragana Mićalović slobodne trenutke, kada joj obaveze dozvole, koristi da uživa pored okeana i upozna Tenerife, gdje će, po svemu sudeći, provesti još neko vrijeme.

Izvor: Instagram printscreen

Dragana Mićalović već nedeljama boravi na Tenerifima, gde se preselila zbog snimanja novog televizijskog projekta. Iako na prvi pogled zvuči kao spoj posla i odmora iz snova, glumica je pokazala da iza kamera njen dan izgleda mnogo jednostavnije nego što bi mnogi očekivali

Na društvenim mrežama je objavila niz fotografija kojima je pratiocima pokazala kako izgleda njen život kada se snimanje završi. Dragana sama sijeda za volan, odlazi od jedne lokacije do druge, a usput svraća i na benzinsku pumpu kako bi natočila gorivo.

Slobodne trenutke, kada joj obaveze dozvole, koristi da uživa pored okeana i upozna Tenerife, gdje će, po svemu sudeći, provesti još neko vrijeme.

Pogledajte kako Dragana provodi vreme na Tenerifama:

Vidi opis Dragana Mićalović se preselila na egzotično ostrvo: Glumica uživa usred okeana (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Fotografije su pokazale i da se veoma zbližila sa ekipom sa kojom radi, pa se druženje sa kolegama nastavlja i kada se ugase kamere.

Pogledajte još Draganinih objava sa Tenerifa:

Vidi opis Dragana Mićalović se preselila na egzotično ostrvo: Glumica uživa usred okeana (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Las aventuras de una niña" - što u prevodu znači: "Avanture jedne djevojčice".

Kratka poruka najbolje opisuje period kroz koji trenutno prolazi, budući da joj gotovo svaki dan donosi novu lokaciju, iskustvo i avanturu.

"Od danas radim sve ono što sebi nisam dopuštala"

Dragana je i ranije govorila o tome koliko joj je poslednjih godina postalo važno da više pažnje posveti sebi, svom zdravlju i unutrašnjem miru.

"Od danas radim sve ono što sebi nisam dopuštala proteklih... pa, cio život! Devojke, volite svoj organizam i tijelo! Pogotovo mlade djevojke i djevojčice. Ništa nije važnije od vašeg zdravlja", poručila je svojevremeno glumica.