logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dragana Mićalović se preselila na egzotično ostrvo: Glumica uživa usred okeana (Foto)

Dragana Mićalović se preselila na egzotično ostrvo: Glumica uživa usred okeana (Foto)

Autor Jovana Milićević
0

Glumica Dragana Mićalović slobodne trenutke, kada joj obaveze dozvole, koristi da uživa pored okeana i upozna Tenerife, gdje će, po svemu sudeći, provesti još neko vrijeme.

Dragana Mićalović se preselila na egzotično ostrvo Izvor: Instagram printscreen

Dragana Mićalović već nedeljama boravi na Tenerifima, gde se preselila zbog snimanja novog televizijskog projekta. Iako na prvi pogled zvuči kao spoj posla i odmora iz snova, glumica je pokazala da iza kamera njen dan izgleda mnogo jednostavnije nego što bi mnogi očekivali

Na društvenim mrežama je objavila niz fotografija kojima je pratiocima pokazala kako izgleda njen život kada se snimanje završi. Dragana sama sijeda za volan, odlazi od jedne lokacije do druge, a usput svraća i na benzinsku pumpu kako bi natočila gorivo.

Slobodne trenutke, kada joj obaveze dozvole, koristi da uživa pored okeana i upozna Tenerife, gdje će, po svemu sudeći, provesti još neko vrijeme.

Pogledajte kako Dragana provodi vreme na Tenerifama:

Fotografije su pokazale i da se veoma zbližila sa ekipom sa kojom radi, pa se druženje sa kolegama nastavlja i kada se ugase kamere. 

Pogledajte još Draganinih objava sa Tenerifa:

"Las aventuras de una niña" - što u prevodu znači: "Avanture jedne djevojčice".

Kratka poruka najbolje opisuje period kroz koji trenutno prolazi, budući da joj gotovo svaki dan donosi novu lokaciju, iskustvo i avanturu.

"Od danas radim sve ono što sebi nisam dopuštala"

Dragana je i ranije govorila o tome koliko joj je poslednjih godina postalo važno da više pažnje posveti sebi, svom zdravlju i unutrašnjem miru.

"Od danas radim sve ono što sebi nisam dopuštala proteklih... pa, cio život! Devojke, volite svoj organizam i tijelo! Pogotovo mlade djevojke i djevojčice. Ništa nije važnije od vašeg zdravlja", poručila je svojevremeno glumica.

Tagovi

Dragana Mićalović Tenerifi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ