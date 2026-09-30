Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je danas da je pilot kompanije "Flydubai" nožem napao svog kolegu u namjeri da sruši avion sa više od 170 putnika, a da su tragediju u poslednjem trenutku spriječili članovi posade i jedan izraelski putnik.

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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da dokazi ukazuju da je pilot kompanije "Flajdubai", koji je tokom leta nožem napao svog kolegu, namjeravao da obori avion, ali da su članovi posade i jedan putnik uspjeli da ga spriječe, dodajući da je on uhapšen i nalazi se na ispitivanju saudijskih vlasti.

Netanjahu je, prenosi "Tajms of Izrael", naveo da je, kada se avion približavao Izraelu, jedan od pilota napao drugog nožem i, kako se vjeruje, pokušao da obori avion sa putnicima.

Jedan izraelski putnik sa kojim je Netanjahu razgovarao i jedan član posade uspjeli su da uđu u pilotsku kabinu i zaustave pilota dok je pokušavao da ošteti sisteme aviona, rekao je izraelski premijer. Drugi član posade potom je ušao u kabinu i uspio da stabilizuje avion.

"U stalnom smo kontaktu sa nadležnim organima kako bismo garantovali dalju bezbjednost putnika i njihov bezbjedan povratak kući", rekao je Netanjahu, dodajući da Izrael redovno procjenjuje bezbjednosnu situaciju.

Prema njegovim riječima, osumnjičenog ispituju saudijske vlasti. Netanjahu je rekao da je naložio izraelskim bezbjednosnim službama da preduzmu mjere kako bi se spriječili slični pokušaji u budućnosti.

On je pohvalio putnika i članove posade koji su, kako je rekao, "spasili mnoge živote" i pokazali veliku hrabrost. "Spriječili su ozbiljnu tragediju", rekao je Netanjahu ističući da su "gotovo svi" putnici aviona bili Izraelci.

Avion kompanije Flajdubai sa više od 170 izraelskih putnika, koji je letio iz Dubaija za Tel Aviv i tokom leta poslao signal za vanrednu situaciju i kod koji označava otmicu ili nezakonito ometanje, sletio je na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji.