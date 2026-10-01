Laboratorijski eksperimenti potvrdili su da mikroorganizmi sa Zemlje uspevaju da rastu u uslovima kakvi vladaju u dubinama Saturnovog meseca Enkelada,

Izvor: NASA/JPL/Space Science Institute

Potraga za vanzemaljskim životom upravo je dobila jednog veoma ozbiljnog kandidata. Nova istraživanja pokazuju da bi mikroorganizmi mogli da prežive u okeanu ispod ledene površine Saturnovog mjeseca Enkelada, a još zanimljivije je što bi njihove tragove bilo relativno lako otkriti.

Enkelad ispod površine krije ogroman okean iz kojeg kroz pukotine u ledu izbijaju mlazevи vode. Na njegovom dnu vjerovatno postoje i hidrotermalni procesi, dok su u izbačenom materijalu ranije pronađeni tragovi soli i organskih jedinjenja.

Naučnici sa Slobodnog univerziteta u Berlinu sada su otkrili da kapljice vode, koje u svemir izlijеću brzinom do 1.000 kilometara na čas, ne zamrzavaju trenutno kao što se ranije pretpostavljalo.

Tokom zamrzavanja, soli i organska jedinjenja odvajaju se i koncentrišu u pojedinačnim česticama leda. Isto bi moglo da se dogodi i sa materijalom mikrobiološkog porijekla, ukoliko život zaista postoji u okeanu.

„Enkelad zapravo obavlja veliki dio posla umjesto nas u pripremanju uzoraka za analizu, za šta je obično potreban veliki trud u hemijskim laboratorijama na Zemlji“, objasnio je profesor Frank Postberg.

To je posebno važno za buduće misije. Umjesto bušenja kroz ledenu površinu i spuštanja do okeana, svemirske letjelice mogle bi da prolaze kroz izbačene mlazove i analiziraju pojedinačne čestice.

Mikrobi preživeli simulaciju okeana Enkelada

Dodatni razlog za optimizam stigao je iz laboratorije. Druga grupa istraživača napravila je okruženje slično okeanu Enkelada – alkalno, sa veoma malo kiseonika i uslovima koji odgovaraju hidrotermalnoj aktivnosti.

U njega su zatim ubacili mikroorganizam Methanothermococcus okinawensis, koji na Zemlji živi u blizini hidrotermalnih izvora i ne zahtijeva kiseonik. Mikrobi su nastavili da rastu i brzo se prilagodili uslovima, što je iznenadilo i same istraživače.

Rezultati, naravno, ne dokazuju da na Enkeladu postoji život. Pokazuju, međutim, da bi određeni mikroorganizmi mogli da opstanu u uslovima sličnim onima u njegovom okeanu.

Još važnije, ukoliko tamo zaista postoje, njihovi tragovi mogli bi da završe u ledenim česticama koje Enkelad izbacuje direktno u svemir. Naučnici navode da bi takve biološke tragove bilo moguće prepoznati tehnologijom koja već postoji.

Sa budućim misijama ka Enkeladu, uključujući projekat L4 Evropske svemirske agencije, odgovor na jedno od najvećih pitanja nauke možda će uskoro biti poznat.

Izvori: Space, EurekaAlert