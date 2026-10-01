Jirgen Klop hvali Andriju Maksimovića, mladog fudbalera koji nije pozvan u reprezentaciju Srbije, objašnjavajući njegov potencijal.

Izvor: HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

Jirgen Klop nije bez razloga jedan od najboljih trenera na svijetu. Uoči meča Njemačka - Srbija, koji se večeras od 20.45 igra na "Alijanc areni" u Minhenu, čuli smo ga da govori na mnoge teme, ne samo one koje zanimaju navijače "pancera", nego je uz to pokazao koliko prati i dešavanja u srpskom fudbalu.

Tako se dotakao otkaza koji je dobio njegov prijatelj Miroslav Tanjga na klupi Vojvodine, iako je prošle sezone ostvario istorijski rezultat sa "starom damom", govorio je o našem mentalitetu i emocijama, dok se dotakao i slučaja Andrije Maksimovića.

Šta je Klop rekao o Maksimoviću?

Mladi i talentovani srpski fudbaler Andrija Maksimović prešao je iz Crvene zvezde u Lajpcig u leto 2025. godine za 14 miliona evra, a u tom trenutku baš je Jirgen Klop rukovodio "operacijama" u najvažnijem Red Bul projektu.

"Hvala što podsjećate njemačku publiku na Andriju Maksimovića", zahvalio se selektor Njemačke: "Ja ga volim. Bio sam tu kada je tek krenuo. On je igrao kao jako mlad tamo, kreativan je. Igrači kakav je on imaju sjajnu intuiciju, mislim da će u budućnosti samo dodatno napredovati".

Zašto Paunović nije zvao Maksimovića?

Izvor: MN Press

Interesantno, Veljko Paunović i nema na raspolaganju Andriju Maksimovića za mečeve u Ligi nacija pošto se odlučio da ga ne zove, najvjerovatnije zbog toga što je ljetos odbio da igra za "orliće", dok mu je i sada prioritet klub.

"Andrija Maksimović je bio na spisku U21. Poslije onog strašnog gola nije više igrao. Još traži formu. Imamo informaciju da on želi da ostane tamo. Nažalost, neće doći", objasnio je Veljko Paunović o mladom fudbaleru koji se još traži u Lajpcigu, gdje nije igrao onoliko koliko se očekivalo.