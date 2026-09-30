"Mislila sam da ti je to drugarica": Mama Tee Tairović hit na mrežama, slika sa zetom napravila haos (Foto)

Majka Tee Tairović, Božica, proslavila je rođendan sa ćerkom i zetom, a ponosna Tea Tairović je podijelila pregršt slika sa njom.

Izvor: Instagram / tea_tairovic

Pjevačica Tea Tairović danas je na društvenim mrežama podijelila pregršt slika sa majkom Božicom Malević, koja je proslavila rođendan.

Nakon serije slika iz restorana, na kojoj tašta pozira sa zetom, uslijedile su i one iz njene mladosti, na kojima Božica možemo da vidimo i kako je pjevačica izgledala kao djevojčurak, ali sva pažnja pratilaca usmjerena je bila na najnovije slike.

Godinama unazad se priča o bliskom odnosu majke i ćerke, kao i Božicinom mladolikom izgledu, zbog čega su pratioci pored slika ostavljali i komentare: "Mislio sam da ti je to drugarica, a ne mama".

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Ko je Božica?

Božica Malević je radila kao novinarka i TV voditeljka u Novom Sadu. Po struci je profesor engleskog jezika, a završila je i menadžment u medijima.