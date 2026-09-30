Jadran M:Tel poražen je po prvi put u Regionalnoj ligi, pošto je u Kragujevcu izgubio od Radničkog 15:11 u derbiju četvrtog kola.

Izvor: MN Press

Novljani su dugo bili ravnopravan rival. Nakon prvog poluvremena bilo je 7:7, dok je Radnički tek u nastavku uspio da napravi razliku. Domaćin je u posljednjoj četvrtini stigao do 12:9 i sačuvao prednost do kraja.

"Imali smo svoju igru i u trenucima kada smo gubili uspijevali smo da se vratimo, ali smo na kraju imali nekoliko pogrešnih odluka i neiskorišćenih šansi", kazao je trener Jadrana Vladimir Gojković.

Dok je Budućnost ostvarila treću uzastopnu pobjedu, u Nišu su savladali Nais rezultatom 21:15.