Košarkaši Panatinaikosa demonstrirali su silu u Atini, Asvel bez šanse.

Izvor: Instagram/paobcgr

Košarkaši Panatinaikosa zabilježili su ubedljivu pobjedu protiv ekipe Asvela 102:79, u 2. kolu Evrolige. Iako se tim Željka Obradovića suočava sa brojnim povredama, bili su neumoljivi na domaćem terenu.

Srpski trener može da bude zadovoljan izdanjem svojih izabranika koji su tokom svih 40 minuta pokazali visok nivo koncentracije i na kraju slavili prvu "stotku" ove sezone.

Ne samo da je rival bio za klasu lošili, nego su igrači Panatinaikosa bili izuzetno šuterski raspoloženi. Kada Silvan Francisko igra ovako, Kendrik Nan i ne fali previše, a isto važi i za Mustafu Fala u čijem odsustvu je "procvjetao" Matijas Lesor.

Pure energy



Zeljko already showing Zeljko in full mode@Paobcgrpic.twitter.com/RZ8U6x5zBz — EuroLeague (@EuroLeague)September 30, 2026

Atinski velikan je imao dvocifrenu prednost već tokom prve dionice, da bi u drugoj stigli do ogromnih +24. Tokom treće dionice prednost je porasla na +28, da bi domaćin u posljednjem kvartalu samo održavao prednost.

Svi igrači grčkog tima su postizali poene, a čak petorica su bila dvocifrena. Najbolji je bio pomenuti Francisko sa 19 poena za 19 minuta na terenu, a trojke je šutirao 3/5. Mancukas ga je ispratio sa 16, uz šest skokova, Grant je dodao 13, Lesor 12 uz osam skokova, a Rogavopulos je takođe bio dvocifren sa 12 poena.

Kod Asvela je najbolji bio Sestina sa 14 poena, Lajti je dodao 11, a Beso 11.