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“Ne znam šta se desilo Milici”: JK o sukobu sa Pavlovićkom, bez dlake na jeziku progovorila o Tei Tairović

“Ne znam šta se desilo Milici”: JK o sukobu sa Pavlovićkom, bez dlake na jeziku progovorila o Tei Tairović

Autori Marina Cvetković Autori Ana Živančević
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Na snimanju "Pinkovih zvezda", Jelena Karleuša osvrnula se na svoje odnose sa koleginicama.

Karleuša osvrnula se na svoje odnose sa koleginicama Izvor: MONDO/printscreen/MONDO/Stefan Stojanović/M.M./ATAIMAGES

Jelena Karleuša stigla je na snimanje "Pinkovih zvezda" vidno raspoložena, a tom prilikom je prokomentarisala svoju bivšu prijateljicu Milicu Pavlović, kao i koleginicu Teu Tairović.

"Ja sam neko ko je Milici mnogo pomogao u karijeri. Zvala je da bude gostu u pjesmi, na koncertima. Ne znam šta se desilo, koji je razlog, stvarno ne znam šta je problem bio. To možda nju da pitate", rekla je Jelena.

Poslušajte njenu izjavu:

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“Ja sam joj puno pomogla, bila sam joj mentor”: JK oplela po Tei Tairović
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Pjevačica se potom osvrnula i na reakciju Tee Tairović, koja je na njen prijedlog da pjesmu snime Seka Aleksić, Tea i ona, kratko rekla samo: "Je l'?"

"Ja sam bila njen mentor, pomogla sam joj da prolazi iz kruga u krug. Jedina sam joj davala glasove. Ako su ovi njeni ružni komentari njen odgovor na to, ružno je", rekla je ona.

Ovako je Jelena izgledala na snimanju:

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Tagovi

Jelena Karleuša Milica Pavlović Tea Tairović

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