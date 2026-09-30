Premijer Endi Bernam razmatra mogućnost povratka Ujedinjenog Kraljevstva u EU, uz analize javnog mnenja i podršku proevropskih lidera.

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Visoki zvaničnici iz Dauning strita kontaktirali su agencije za istraživanje javnog mnenja kako bi procijenili raspoloženje javnosti o mogućem povratku Ujedinjenog Kraljevstva u Evropsku uniju. Saradnici premijera Endija Bernama razgovaraju sa analitičarima za EU iz više organizacija o mogućim reakcijama javnosti na predizborno obećanje o povratku. Sve su glasniji zahtjevi da se takav plan uvrsti u sledeći program Laburističke partije, piše Gardijan.

Dio zvaničnika u Dauning stritu zalaže se za obećanje da će laburisti pokrenuti pregovore o ponovnom ulasku u EU. Bernam je ranije izjavio kako se nada da će to doživjeti. S druge strane, dio njegovih saradnika strahuje da bi takvo obećanje moglo politički da ojača Najdžela Faraža, lidera stranke Reform UK.

Bernam je u svom prvom govoru na stranačkoj konferenciji kao lider laburista najavio reviziju odnosa Britanije sa Evropom. Objasnio je da te opcije uključuju i mogućnost punopravnog članstva, što je njegov prethodnik Kir Starmer izričito odbacivao.

Premijer je juče delegatima poručio: "Bregzit je donio više štete nego koristi. Zato ću uoči samita Ujedinjenog Kraljevstva i EU predstaviti vama i cijeloj zemlji opcije za dugoročni odnos Britanije sa našim evropskim partnerima."

Za emisiju Today na BBC Radiju 4 izjavio je: "Možemo ostati gdje jesmo. To je svakako jedna od opcija, ako ljudi smatraju da je to ispravno za nas. Možemo razmotriti predlog bivšeg konzervativnog ministra finansija Džordža Ozborna o carinskoj uniji, možemo uzeti u obzir ono što su Liberalne demokrate rekle na svojoj konferenciji o jedinstvenom tržištu, a možemo ići i na opciju punopravnog članstva."

Bernamovi komentari naišli su na odobravanje pristalica Evropske unije, koji povratak vide kao najbolji put za ekonomski rast. Istovremeno su uslijedile oštre kritike političkih protivnika. Aleks Barget, zamjenik predsjednika Konzervativne stranke, izjavio je:

"Laburisti za posledice sopstvenih ekonomskih odluka ne mogu da krive demokratsku odluku birača donijetu prije više od deset godina."