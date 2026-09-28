Najlepša srpska glumica krije muža nakon skandala roditelja: Majka ostavljena zbog mlađe, smuvala oca Tee Tairović

Na današnji dan, proslavljena glumica Anja Alač proslavlja svoj 38. rođendan, a poznato je da joj je suprug najveća podrška, iako ga krije od očiju javnosti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Proslavljena glumica i jedna od najlepših žena na javnoj sceni, Anja Alač, uživa u skladnom braku sa Andrejem Josifovskim, poznatim kao Pijanista, inače arhitektom, umetnikom i muzičarem. Par je stao na "ludi kamen" u aprilu 2023. godine, a njihova ljubav krunisana je rođenjem dvoje dece - sinom Aleksejem i ćerkicom Anđelom.

Inače, poznato je da Anja i Andrej svoju ljubav čuvaju, a javnosti su detalje davali "na kašičicu". Mnogi su mišljenja da je razlog tome i činjenica da se svojevremeno mnogo pisalo o ljubavnom životu njene majke, proslavljene glumice Vesne Čipčić.

Priče o njenom braku, a potom i razvodu, punile su medijske stupce, te ne čudi što je Anja odlučila da svoj ljubavni odnos potpuno zaštiti od bilo kakvih glasina i tračeva.

Podsetimo, Vesna je Anju dobila u braku sa glumcem Aleksandrom Sašom Alačem, a pored nje, par je svojevremeno dobio i sina Ivana Vanju Alača koji se bavi režijom.

Pogledajte kako Ivan izgleda:

Vesna i Aleksandar u braku su bili duge 23 godine, a onda je kao bomba odjeknula vest da se razvode. Iako glumica nikada nije želela da govori o krahu ljubavi, u medijima su se pojavili navodi da je potencijala jabuka razdora bila Milica, ćerka Petra Kralja.

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Vesna Čipčić kasnije se šalila u javnosti da "očigledno nije talentovana za brak".

"Najveći kolaps u mom intimnom životu je razvod braka posle 23 godine. To je nešto što je ostavilo dubok trag u meni, ali čak ni ta situacija u kojoj sam se našla, nemila i izuzetno neprijatna, nije mi slomila krila i nije me onesposobila za dalji let. Tužna sam zbog dece, žao mi je, jer sve nije moralo tako, ali bože moj, nisu moja deca jedina čiji su se roditelji razveli", jedino je što je glumica svojevremeno rekla o razvodu.

Vesna Čipčič kasnije je ponovo postala glavna tema javnosti kada se saznalo za njenog bivšeg partnera. Nakon razvoda ona je uplovila u vezu sa Zoranom Tairovićem, ocem poznate pevačice Tee Tairović.

Za njihovu romansu se saznalo 2012. godine, kada su se i rastali, ali ono što je zanimljivo jeste da su pune četiri godine bili u ljubavi. Vesna se nikada nije naročito oglašavala o tome, a Tairović jeste potvrdio da su bili u vezi, iako je istakao da već duže od decenije nisu zajedno.

Pogledajte kakav je frajer otac Tee Tairović:

Kada je reč o njenom bivšem suprugu Aleksandru, on se kasnije oženio Milicom, a i dan-danas su u skladnom odnosu.