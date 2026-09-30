Selektor Srbije Dušan Alimpijević je sa svojim Bešiktašom pobijedio Makabi na gostovanju u Beogradu 109:93.

Izvor: MN Press

Dušan Alimpijević je dočekao prvu evroligašku pobjedu ove sezone i to u Beogradu. Njegov Bešiktaš je na kraju rutinski uspio da savlada ekipu Makabija koja je u "Pioniru" bila domaćin. Bilo je 109:93, a tokom cijele posljednje četvrtine turski tim je držao sigurnu prednost.

Nakon drame u prvom kolu i promašenog šuta za pobjedu protiv Valensije na svom terenu sada je ekipa srpskog selektora povela od samog početak utakmice i do kraja nije ispuštala prednost. Ovom pobjedom Bešiktaš je postao još jedan tim sa trijumfom ove sezone, pa su samo Makabi, Crvena zvezda, Real Madrid, Virtus, pariz i Bakonija ostali bez pobjeda.

Ko je donio pobjedu Bešiktašu?

Vidi opis Alimpijević i Bešiktaš slavili u Evroligi: Makabi ništa nije mogao, Dušan je glavni u "Pioniru" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 12 / 12 AD

Sve je ulazilo što bace na koš igrači Bešiktaša, pa je tako bilo čak šest dvocifrenih. Po 20 poena imali su Entoni Braun i Skoti Vilbekin, dok je 17 poena dao Devon Dotson. Morgan je dao 13 poena, a po 11 Omoruji i Korkmaz. Sa druge strane Bonzi Kolson je dao 17 poena, Klark 15 i to je bilo to. Bivši igrači Partizana Ife Lundberg i Jam Madar dali su 8 i 6 poena.

"Jeste posebno emotivno jer je u Beogradu, specijalno je. Moram da budem jako srećan kako smo predstavili Bešiktaš kao tim. Moram da budem ponosan na ovu grupu ljudi. Igrali smo jako dobru košarku, bili smo jaki. Imali smo svoje dobre i loše momente, ali moram da budem jako zadovoljan. Ovo je mentalitet i trud koji želimo. Vidio sam moju porodicu, prijatelje, a vidio sam i Šegija (Ognjena Dobrića prim. aut.) donio nam je sreću", rekao je Dušan Alimpijević.