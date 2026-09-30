Večeras se održava koncert u čast velikana narodne muzike Tome Zdravkovića, a jedan od izvođača je i Aca Lukas, kojeg će iz publike gledati i bivša žena.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Večeras se pjesmom legende narodne muzike obilježava 35 godina od smrti pjevača, autora i najvećeg boema naše muzičke scene Tome Zdravkovića.

Pjevaču koji nas je napustio 30. septembra 1991. godine, u čast će večeras pjevati pola estrade,a udovica Goca Zdravković je izrazila želju da čuje Darka Lazića, koji je na koncert došao sa suprugom i ćerkom.

Na binu će večeras stati Slavko Banjac, pobjednik Zvezda Granda, kao i Aca Lukas.

Pogledajte 02:14 Lukas na koncertu posvecenom Tomi Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Zanimljivo je postalo onog momenta kada je na istom mjestu viđena i Lukasova bivša supruga Nataša koja se večeras pojavila sa svojim muškarcem koji je poznat po ulozi manekena u spotu za pjesmu "Kukavica" Svetlane Cece Ražnatović.

Pogledajte kako ona izgleda:

Pogledajte 00:04 Natasa stigla na koncert Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Ko je Nataša?

Aca Lukas iza sebe ima tri braka, a o svakom od njih detaljno je pisao u svojoj knjizi, koja je svojevremeno izazvala pravu buru na domaćoj javnoj sceni.

Upravo u toj knjizi, pjevač je otkrio da ga je druga supruga prevarila sa manekenom Goranom Andrejićem, koga je domaća javnost imala priliku da upozna u spotu za pjesmu "Kukavica".

Vidi opis Lukas na bini, a u publici bivša žena: Bila s pjevačem kad je smuvala manekena iz Cecinog spota, a evo kako sada izgleda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic/printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic/printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic/printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic/printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic/printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic/printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Kad sam se zaljubio u Natašu, došao sam kući i počeo da pakujem stvari. Napustio sam ženu Cecu. Tokom boravka u Americi, Nataša je u međuvremenu našla drugog čovjeka, kome sam spasao ženu. Bolovala je od leukemije i živjeli su u mom stanu u Hajdelbergu. Našao sam bolnicu u kojoj će se liječiti. Tu je operisana. Momak je lijep, zgodan, snažan. Pojavio se u spotu Cece Ražnatović "Kukavica". Klasičan vaćaroš - piše u Lukasovoj knjizi "Ovo sam ja"