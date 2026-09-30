Crna Gora je za prvih osam mjeseci 2026. prihodovala više od dvije milijarde eura, uz snažan rast naplate i nastavak pozitivnih fiskalnih trendova, saopštili su iz Ministarstva finansija.

Izvor: MONDO

Kako navode, ukupni prihodi budžeta dostigli su 2.005,6 miliona eura, što je 165,8 miliona eura ili 9 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, a istovremeno su 20,9 miliona eura iznad plana.

Dodaju da, rast prihoda nije rezultat pojedinačne kategorije, već široko zasnovane i stabilne naplate ključnih poreskih prihoda.

“Porez na dohodak fizičkih lica povećan je za 22,9 odsto, doprinosi za 12,7 odsto, akcize za 7,3 odsto, dok je prihod od PDV-a povećan za 6,1 odsto. Porez na dobit pravnih lica veći je za 4,1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Posebno ohrabruje činjenica da je naplata poreza na dohodak fizičkih lica dostigla 81,3 miliona eura, odnosno 15,1 milion eura više nego godinu ranije, dok su doprinosi dostigli 288,2 miliona eura, uz rast od 32,6 miliona eura. Kod akciza je naplaćeno 279,6 miliona eura, a samo od akciza na duvan i duvanske proizvode prihod je povećan za 23,9 miliona eura ili 26,9 odsto”, piše u saopštenju, piše CdM.

Kako poručuju, pozitivna dinamika nastavljena je i tokom avgusta.

“Prihodi budžeta u ovom mjesecu iznosili su 288,6 miliona eura, što je 28,6 miliona eura ili 11 odsto više nego u avgustu 2025. Istovremeno, snažno je ubrzana realizacija kapitalnih ulaganja. Za osam mjeseci kapitalni izdaci iznosili su 232,6 miliona eura, što je čak 77,7 miliona eura ili 50,2 odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Samo u avgustu kapitalni izdaci dostigli su 63,4 miliona eura, odnosno 38,8 miliona eura ili 158,1 odsto više nego u avgustu prošle godine”, stoji u saopštenju.

Dodaju da, od avgustovskih kapitalnih izdataka, 35,34 miliona eura usmjereno je na infrastrukturu od opšteg značaja, dok je kroz Kapitalni budžet u prvih osam mjeseci realizovano 167,38 miliona eura.

“Ovi podaci potvrđuju da se rast prihoda sve snažnije pretvara u konkretna razvojna ulaganja i infrastrukturne projekte. Istovremeno, budžetski deficit za prvih osam mjeseci iznosio je 146,2 miliona eura, odnosno 1,7 odsto procijenjenog BDP-a, i bio je za čak 45,2 miliona eura ili 23,6 odsto manji od planiranog. Posebno je značajno što je u istom periodu ostvaren suficit tekuće potrošnje od 86,4 miliona eura, dok je samo u avgustu suficit tekuće potrošnje iznosio 60,9 miliona eura”, piše u saopštenju.

Kako naglašavaju, ostvareni rezultati pokazuju da Crna Gora u 2026. nastavlja da jača svoju fiskalnu osnovu: prihodi rastu, naplata je iznad plana, deficit je niži od planiranog, dok kapitalna ulaganja snažno rastu.

“Sa više od dvije milijarde eura prihoda za osam mjeseci i više od 230 miliona eura kapitalnih izdataka, javne finansije sve snažnije podržavaju razvojne prioritete države, uz istovremeno odgovorno upravljanje budžetom i stvaranje prostora za nova ulaganja u infrastrukturu i privredu”, zaključuje se u saopštenju, javlja CdM.