Pogledajte prvu fotku sa venčanja Dee Đurđević: Njena kuma sve objavila, voditeljka blista kao "gospođa Petrović"

Voditeljka Pink televizije, Dea Đurđević izgovorila je sudbonosno "DA", a sada je isplivala i prva fotografija sa vjenčanja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dea Đurđević, trudna voditeljka Tv Pink-a, nedavno je otkrila da je u drugom stanju i da je u ljubavnom odnosu sa izvjesnim Lazarom. Voditeljka jutarnjeg programa dugo je priželjkivala da se ostvari u ulozi majke, te je prelijepa vijest neizmjerno usrećila kako nju, tako i njenog partnera, a posebno se obradovala i voditeljkina Nena, koja jedva čeka da postane baka.

Stigla je i lijepa vijest da je Dea stala na ludi kamen i izgovorila je sudbonosno "DA" partneru Lazaru, a sada je isplivala i prva fotografija sa njenog vjenčanja i to sa kumom, narodnom poslanicom, Danijelom Vujičić.

Dea je bila elegantna sva u bijelom, a posebno je privukla pažnju burma na njenoj ruci, a ovom prilikom, kuma joj je čestitala udaju, otkrivši i da je Dea uzela suprugovo prezime.

"Danas sam i zvanično kuma mojoj dragoj Dei... Od danas gospođa Petrović". napisala je Danijela u opisu fotografije sa Deom sa vjenčanja.



